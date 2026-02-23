川普怒祭全球15%關稅！投資人狂買黃金避險 金價上看5450美元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國際金價23日觸及每英兩5,174美元。（路透）
美國最高法院裁決總統川普的大部分關稅措施違法、違憲後，川普放話開徵新一輪全球關稅措施的影響下，投資者轉向黃金避險，推升金價重新走高，國際金價23日觸及每英兩5,174美元。而臺銀最新報告指出，川普依《122條款》宣布自24日起課徵為期150天的10%臨時關稅，促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險，預期本周金價將在技術面突破各天期均線，有機會看到每英兩5,450美元價位，另外金價若回檔，在每英兩4,840美元仍可看到支撐。

臺銀報告分析，美國12月核心PCE年增率達3%超乎預期，突顯通膨黏滯性，配合1月FOMC會議紀要透露，部分官員建議將未來利率前瞻指引採「雙向」表述，意味若通膨持續高於目標將不排除升息選項，市場預期在5月新任主席上任前聯準會將按兵不動，高利率環境延續一度使金價面臨逢高調節賣壓；然受惠於政策與地緣雙重避險需求發酵，金價隨後展現強勁韌性。

而在政策面上，美國最高法院於20日裁定川普原實施的全球關稅無效，川普隨即改依《122條款》宣布自24日起課徵為期150天的10%臨時關稅，促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險。地緣政治方面，美伊雙方談判陷入僵局且各自堅守立場，進一步推升市場的地緣政治溢價。

展望本周，臺銀指出，市場將持續消化聯準會延遲降息所帶來的上檔壓力，惟須密切留意美方給伊朗的協議期限將至，加上川普於21日最新宣布擬將24日生效的臨時關稅由10%進一步提高至15%，令全球經貿不確定性升溫，預期本周金價將在技術面突破各天期均線與國際貿易變數多之下，呈現震盪盤堅且下檔有撐的格局。

