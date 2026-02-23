1月人民幣存款餘額連6跌 改寫逾12年新低
中央銀行今天公布今年1月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1104.07億元，已經連續6個月下滑，再次改寫102年10月以來、逾12年最低紀錄。央行官員說明，存款餘額續跌可能參雜農曆春節的季節性因素，從趨勢來看，續處盤整格局。
央行統計，今年1月國銀人民幣存款餘額為1104.07億元，大減49.56億元。其中，外匯指定銀行（DBU）月減50.02億元，降至833.89億元；國際金融業務分行（OBU）微增0.46億元，為270.18億元。
央行官員說明，今年1月國銀人民幣存款餘額顯著下滑，主要是DBU法人客戶支付三角貿易貨款，其中參雜農曆春節的季節性因素，如廠商傾向過年前先把貨款結清；以過往經驗來看，每年1、2月存款餘額多會有些跳動。
儘管1月DBU存款餘額波動較顯著，央行官員指出，回顧114年1月數據，當時DBU存款餘額為831.22億元，與今年1月相差不大，顯示人民幣存款餘額的變化未脫離區間，延續盤整格局。
至於美國關稅不確定性，是否影響廠商資金調度，進而改變人民幣存款餘額的趨勢，央行官員認為，人民幣存款餘額數據會因廠商資金調度、財務操作、匯利率而有變動，影響因素多元，並非直接觀察指標；另一方面，去年至今，人民幣存款餘額並無顯著變動，建議拉長時間觀察。
央行同步提供今天最新人民幣專案優存方案，1個月期以永豐銀行2.55%最佳，3個月期是陽信銀行的1%，6個月期為永豐銀行的1.3%，一年期為陽信銀行的1.2%。央行官員直言，人民幣與美元的利差仍存在，以報酬率來看，人民幣吸引力有限，但民眾可能因資產配置、投資商品等有不同考量。
