台新新光金新春團拜喜氣洋溢 吳東亮期勉同仁千軍萬馬之姿再創高峰

台新新光金控今（23）日在台北市仁愛路總部大樓舉辦新春團拜活動，這是台新金控與新光金控合併後的首次春節團拜，由董事長吳東亮帶領金控及各子公司的董、監事及經營團隊，透過實體及視訊連線向國內、外各地同仁拜年互道「恭喜，新年好！」。今日的團拜活動有近二千名員工參與，吳東亮期勉同仁以千軍萬馬之姿並肩前行、再創高峰，活動中也安排舞獅及摸彩，場面相當熱鬧、喜氣洋溢。

吳東亮表示，全球經濟正逐漸走出關稅與通膨的干擾，且AI技術革命持續深化，相關產業的鉅額資本支出仍將主導全球經濟成長，台灣身為全球供應鏈的關鍵夥伴，今年的景氣表現值得期待。吳東亮也提醒，同仁樂觀中也要保持警覺性穩健經營，並且強化團隊合作，同時把握各種業務契機，也做好風險管控。

台新新光金控開春展現龍馬精神，繳出亮麗的成績單，1月稅後淨利88.2億元，刷新單月歷史新高紀錄，在金控同業中排名第三，每股稅後淨利（EPS）為0.35元，也創下同期新高，展現穩健獲利動能。自去年合併以來，台新新光金控即逐漸發揮合併的綜效，子公司台新銀行與新光銀行1月均創下歷年同期新高，台新銀行稅後淨利23.1億元，較去年同期增加44％; 新光銀行稅後淨利8.4億元，年增49%。子公司新光人壽1月合併稅後淨利53.2億元，獲利表現亮眼; 另外證券子公司，業務動能強勁，台新證券1月稅後純益8.1億元，元富證券1月稅後純益10.3億元，兩家證券相較於去年同期皆有倍數成長。

台新新光金控除了營運績效創新高，在企業永續作為也屢獲國際機構肯定，並連續三年獲得S&P Global永續年鑑銀行產業別全球Top 1%，成為全球第一家且唯一獲此成就的金融機構。此外，也榮獲MSCI ESG最高評級AAA，優異的成果具體展現在追求營運績效的同時，也積極落實永續承諾。

今日開工活動中，參與連線的各據點員工都特別準備代表喜氣的道具及吉祥話互相祝福，增添開工好彩頭，同時也帶著滿滿的祝福及好彩頭回到工作崗位，大家有志一同在馬年要為台新新光金控再創佳績。