房市持續盤整 新青安元月撥貸戶數、金額雙降

財政部國庫署23日公布2026年1月公股銀行辦理新青安貸款統計，其中撥貸戶數及撥貸金額皆比2025年12月有所下滑，分別來到4,124戶、329.43億元；受理戶數與金額也比2025年12月略降，分別為4,123戶、332.56億元。

根據統計，今年1月公股銀行受理新青安戶數4,123戶，受理金額332.56億元，與2025年12月單月相比，受理戶數減少237戶，受理金額也同步減少14.31億元；另外，1月撥貸戶數4,124戶，撥貸金額329.43億元，與2025年12月單月相比，也分別減少319戶、及減少35.28億元。

進一步檢視八大行庫1月受理新青安情形，其中合庫銀行受理747戶最高、臺銀受理721戶居次，土銀受理649戶位居第三，一銀受理531戶排名第四；另外，兆豐銀受理450戶、彰銀（2801）受理367戶、台企銀（2834）受理343戶、華南銀受理315戶。

若與2025年12月相比，今年1月受理戶數方面，除了一銀受理戶數月增118戶、華銀及台企銀皆月增32戶、合庫銀月增21戶、彰銀月增11戶之外，其餘三家行庫皆呈月減。

在撥貸戶數的表現上，臺銀撥貸978戶居冠，土銀撥貸678戶居次，合庫銀撥貸575戶排名第三，一銀撥貸481戶居於第四，台企銀撥貸417戶居於第五；其餘三家撥貸皆低於400戶；若與去年12月相比，僅有一銀、台企銀、華銀撥貸戶數月增，其餘呈現月減。

公股銀行主管表示，新青安政策將於今年7月底屆期，屆時「新青安2.0」是否調整申貸條件，也讓部分有意申貸者處於觀望，不見得會選擇新青安方案，加上現階段新青安受理案件多數仍以交屋潮，整體交易量能仍下滑；另外，建商使照申請時程也會牽動新青安的受理案件。

對於後續房市的看法，公股銀行主管指出，受到選擇性信用管制政策影響，投資族群陸續退場，研判今年房市依舊會呈現量縮，不過若有建商祭出有感讓利，剛性購屋族仍有買房需求，屆時價格就有機會鬆動。