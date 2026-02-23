快訊

初選前爆酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels 本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

房市持續盤整 新青安元月撥貸戶數、金額雙降

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部國庫署23日公布2026年1月公股銀行辦理新青安貸款統計，其中撥貸戶數及撥貸金額皆比2025年12月有所下滑。記者許正宏／攝影
財政部國庫署23日公布2026年1月公股銀行辦理新青安貸款統計，其中撥貸戶數及撥貸金額皆比2025年12月有所下滑。記者許正宏／攝影

財政部國庫署23日公布2026年1月公股銀行辦理新青安貸款統計，其中撥貸戶數及撥貸金額皆比2025年12月有所下滑，分別來到4,124戶、329.43億元；受理戶數與金額也比2025年12月略降，分別為4,123戶、332.56億元。

根據統計，今年1月公股銀行受理新青安戶數4,123戶，受理金額332.56億元，與2025年12月單月相比，受理戶數減少237戶，受理金額也同步減少14.31億元；另外，1月撥貸戶數4,124戶，撥貸金額329.43億元，與2025年12月單月相比，也分別減少319戶、及減少35.28億元。

進一步檢視八大行庫1月受理新青安情形，其中合庫銀行受理747戶最高、臺銀受理721戶居次，土銀受理649戶位居第三，一銀受理531戶排名第四；另外，兆豐銀受理450戶、彰銀（2801）受理367戶、台企銀（2834）受理343戶、華南銀受理315戶。

若與2025年12月相比，今年1月受理戶數方面，除了一銀受理戶數月增118戶、華銀及台企銀皆月增32戶、合庫銀月增21戶、彰銀月增11戶之外，其餘三家行庫皆呈月減。

在撥貸戶數的表現上，臺銀撥貸978戶居冠，土銀撥貸678戶居次，合庫銀撥貸575戶排名第三，一銀撥貸481戶居於第四，台企銀撥貸417戶居於第五；其餘三家撥貸皆低於400戶；若與去年12月相比，僅有一銀、台企銀、華銀撥貸戶數月增，其餘呈現月減。

公股銀行主管表示，新青安政策將於今年7月底屆期，屆時「新青安2.0」是否調整申貸條件，也讓部分有意申貸者處於觀望，不見得會選擇新青安方案，加上現階段新青安受理案件多數仍以交屋潮，整體交易量能仍下滑；另外，建商使照申請時程也會牽動新青安的受理案件。

對於後續房市的看法，公股銀行主管指出，受到選擇性信用管制政策影響，投資族群陸續退場，研判今年房市依舊會呈現量縮，不過若有建商祭出有感讓利，剛性購屋族仍有買房需求，屆時價格就有機會鬆動。

銀行 一銀 台企銀 合庫 國庫署 青安貸款

延伸閱讀

房市買氣降溫…新青安1月撥貸329億元 戶數金額雙減

2025年新屋開工宅數12.7萬宅、寫6年新低 專家：這股買盤在馬年回歸

0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

領冬令救濟戶數增加？春節紅包加碼 彰化埔心鎮國宮發放戶多2成

相關新聞

開工發紅包 將來銀行推活存8.88%快閃活動

農曆春節結束，不少民眾在收心回到工作崗位之際，也重新盤點年後的財務規劃，純網銀將來銀行NEXT BANK看準年後資金重新...

台新新光金新春團拜喜氣洋溢 吳東亮期勉同仁千軍萬馬之姿再創高峰

台新新光金控今（23）日在台北市仁愛路總部大樓舉辦新春團拜活動，這是台新金控與新光金控合併後的首次春節團拜，由董事長吳東...

房市持續盤整 新青安元月撥貸戶數、金額雙降

財政部國庫署23日公布2026年1月公股銀行辦理新青安貸款統計，其中撥貸戶數及撥貸金額皆比2025年12月有所下滑，分別...

房市買氣降溫…新青安1月撥貸329億元 戶數金額雙減

財政部今天公布新青安2026年1月統計，撥貸、受理戶數與金額均呈現下滑，整體撥貸新台幣329.43億元、月減9.7%。行...

金管會配合IFRS 18修正券商財報編制準則 62家專營券商2028年起適用

為配合國際財務報導準則第18號（IFRS 18）規定，金管會23日指出研議修正「證券商財務報告編製準則」部分條文，修正重...

新台幣升5.6分 收31.462元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.462元，升5.6分，成交金額15.31億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。