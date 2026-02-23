金管會配合IFRS 18修正券商財報編制準則 62家專營券商2028年起適用

為配合國際財務報導準則第18號（IFRS 18）規定，金管會23日指出研議修正「證券商財務報告編製準則」部分條文，修正重點有兩項，一項是明定綜合損益表的收益和費損進一步分類列報，另一項則是資產負債表和附註揭露需揭露更多細節，金管會證期局表示，待法規公告後，截至去年底共62家專營證券商皆需一體適用，實際上路時間為2028年，讓券商提前準備。

金管會修正券商財報編制準則部分條文，首先，針對綜合損益表調整結構，明定收益和費損應按照營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報，證期局指出，券商需先評估其收益屬於營業活動（本業收入）或其他，例如具證券自營商身份的券商，其自營部門投資金融商品的損益應分類為營業，以信用交易業務為主的券商，應將融資產生的收益分類為營業，以符合經營特性。

而列報項目則依IFRS 18規定，新增「營業損益」及「籌資前稅前損益」等小計項目、修正「以有效利息法計算之利息收入」及刪除「財務成本」等單行項目。

其次，證期局指出，券商需在資產負債表中單獨列報商譽，且需在財報附註揭露管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊，以利投資人參考。

證期局表示，財報編制準則自2028年第一起財報開始適用，基於財報會與前一年度同期比較的原則，券商將需於2027年起準備，截至去年底統計，共62家專營證券商適用。