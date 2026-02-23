房市買氣降溫…新青安1月撥貸329億元 戶數金額雙減

快訊

中央社／ 台北23日電
財政部今天公布新青安2026年1月統計，撥貸、受理戶數與金額均呈現下滑，整體撥貸新台幣329.43億元、月減9.7%。圖／聯合報資料照片
財政部今天公布新青安2026年1月統計，撥貸、受理戶數與金額均呈現下滑，整體撥貸新台幣329.43億元、月減9.7%。行庫主管觀察，儘管去年底有交屋潮，但房市交易量仍受央行第7波信用管制政策影響。

根據最新統計，今年1月新青安受理戶數4123戶，金額332.56億元，較去年12月微減237戶、14.31億元，不過受理戶數仍為去年6月以來第2高，金額則為去年7月以來第2高，僅次於去年12月表現。

撥貸戶數方面，整體撥貸共4124戶，撥貸金額329.43億元，月減319戶、35.28億元，與先前數據相較，仍優於去年8月水準，為近6個月以來次高表現。

檢視8大行庫今年1月承作新青安情形，台銀、土銀兆豐銀呈月減，使受理戶數排名洗牌。合庫銀受理747戶最多，台銀受理721戶次之，土銀受理649戶排名第3，一銀受理531戶排名第4，其餘公股銀受理戶數都不到500戶。

撥貸情形方面，台銀撥貸978戶居冠，土銀撥貸678戶排名第2，合庫銀撥貸575戶排名第3，一銀撥貸481戶排名第4，台企銀撥貸417戶排名第5，兆豐銀撥貸374戶排名第6，華銀撥貸317戶排名第7，彰銀撥貸304戶排名第8。

與去年12月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，自96.62%略增至96.65%，整體撥貸金額占受理比率也來到96.34%，且8家公股行庫比率均高於9成。

對於房市景氣，各家公股銀行普遍持保守態度看待。行庫主管指出，央行不動產放款集中度管控措施仍影響民眾購屋信心，不過新青安貸款排除銀行法第72條之2限額內，有利首購族取得資金，短期內房市持續盤整。

兆豐銀 土銀 房市 青安貸款

深耕地方、共創永續 台塑助青農種回爺爺的蒜頭

