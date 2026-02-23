川普對戰最高法院判決發威 金價本周有望看到5450美元

美國總統川普對戰最高法院判決的變數發威，使國際金價及白銀價格雙雙上漲，今日國際金價來到每盎司5160美元附近，已是三周多以來的高點，台銀今日出具的最新金價報告則預期，雖然還不會看到1月29日的5626元歷史最高紀錄，但金價本周已有機會看到每盎司5450美元價位，另外金價若回檔，在4840美元仍可看到支撐。

展望本周，台銀認為，市場將持續消化聯準會延遲降息所帶來的上檔壓力，但須密切留意美方給伊朗的協議期限將至，加上川普於21日最新宣布擬將24日生效的臨時關稅由10%進一步 提高至15%，令全球經貿不確定性升溫，預期本週金價將在技術面突破各天期均線與國際貿易變數多之下，呈現震盪盤堅且下檔有撐的格局。

今日國際金價上漲約1.1%，主要因為川普挑戰最高法院判決的手段成為關稅貿易戰新變數，吸引避險資金流入金市，另外，白銀價格也隨黃金上漲，而且漲幅更大，漲3.1%，目前在87.2美元價位，對比2月中旬最低的75美元價位，已回漲16%，但仍與前波高點120美元有距離，其後仍有上漲空間。

白銀、黃金價格上揚，和美元走弱、避險需求增加也帶動貴金屬投資增加都有關係。對此台銀提出的最新報告分析，市場原本預期在5月新任主席上任前聯準會將按兵不動，高利率環境延續一度使金價面臨逢高調節賣壓，但受惠於政策與地緣雙重避險需求發酵，金價再度走揚。其中在政策面上，美國最高法院於20日裁定川普原實施的全球關稅無效，川普隨即改依「122條款」宣布自24日起課徵為期150天的15%臨時關稅，促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險。地緣政治方面，台銀分析，美伊雙方談判陷入僵局且各自堅守立場，進一步推升市場的地緣政治溢價。

從日線圖觀察，台銀也分析，現貨黃金於上周五湧現買盤，拉出單日漲幅逾2.24%、收於5108.25美元的實體長紅K棒，不僅強勢突破近期盤整僵局，更順勢站回多條短天期均線之上，技術面轉趨偏多，尤其金價已突破短天期均線，其他利多面還包括了中國和印度實體需求旺季、川普關稅政策恐觸發全球貿易戰擔憂；不過另一方面，台銀認為2025年全球央行購金力道未能如2024年強勁、聯準會降息不確定性升高，及在技術面的MACD柱狀體仍位於零軸下方，則是利空因素。