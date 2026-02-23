開業界之先 元大人壽首檔日圓利變壽險3月初問世

繼美元、人民幣、澳幣之後，日圓的利變保單也將在台灣問世，元大人壽已預定將在3月初發行國內首張的日圓利變壽險，這張保單可說開日圓人壽保單的先河，亦可說在市場先行測試水溫，若國人對於日圓壽險保單的接受度高，未來業者也將相繼投入開發包括日圓投資型保單等更多樣的保險商品。

對於日本金融市場，元大金控的布局可說腳步領先，也是最早進軍日股基金領域的國內業者，如今不只是元大投信發行日股基金，元大金控也將由旗下元大人壽出手發行國內第一張日圓壽險保單，而且走利變型壽險的路線。

雖然日本首相高市早苗的擴張型財政政策，讓外界一度認為日圓可能更趨於貶值，但近一個月來市場已證明，日圓匯率短線雖貶，但長線仍將往升值方向走，尤其日本財務省在日圓157、158左右的價位時，就會進場阻貶，近來日圓兌美元的匯價已在152至154之間，對台幣的匯價則介於0.205至0.206之間。

由於日圓往升值的方向走，也為日圓利變壽險保單此時在台灣的問世打下好基礎。金融圈人士則指出，由於日圓匯率現在仍很便宜，因此買日圓的民眾仍不少，但現在由於日圓相關的金融商品有限，頂多只有日股或是日股基金商品，如今日圓保單在台灣問世，也讓民眾滿手的日圓，除了出國旅遊之外，也有去化資金的空間。

尤其日本由於目前利率仍低，未來應會走高，這也使利變型商品相對更有市場競爭潛力，國內的日圓保單商品未來是否如雨後春筍擴張，元大人壽這張首發日圓利變保單正處於關鍵時刻。