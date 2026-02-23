中信銀攜手知名私募股權公司Ardian 推出私募股權產品

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀行攜手知名私募股權公司Ardian推出私募股權產品。圖／中信金控提供
中信銀行攜手知名私募股權公司Ardian推出私募股權產品。圖／中信金控提供

中信銀行宣布今日與全球領先私募股權公司Ardian聯手，獨家引進「私募次級市場（Secondaries）」策略的「未具證券投信基金性質的境外基金產品」，中國信託銀行去年已推出家族辦公室、金融資產投資組合貸款業務（Lombard Lending）等服務，以及引進私募信貸與私募基礎建設策略，對此中信銀表示，本次合作將提供高資產客戶更具備國際視野與流動性優勢的另類資產配置選擇，完善全球配置布局。

「私募次級市場」指已經投資過的私募股權或相關資產，可在投資人之間再轉手買賣的市場，由於私募投資原本資金鎖定時間較長，次級市場成為提升資產流動性與投資組合調整彈性的重要機制。中信銀行對於所特別引進的私募次級市場策略指出，將可望解決傳統私募股權投資資金鎖定期較長的限制，滿足高資產客戶在全球利率環境變動、資本市場波動加劇的背景下，對於收益與穩健並重及高流動性管理的策略追求。本次與中信銀合作的Ardian擁有約30年深厚經驗，去年更創下全球私募次級市場募資新高的紀錄，並委由玉山投信擔任總代理。

中信銀行強調，引進此類國際級私募投資策略，不僅響應政策優勢，亦可滿足高資產客戶在投資多元化、家族治理、稅務與跨境資產管理上的跨領域治理架構制度化需求。未來將持續結合國際頂尖夥伴，開發更多元、具韌性的財富管理方案，攜手客戶在全球資本市場中穩健前行。

根據金管會統計，截至去年12月底進駐高雄資產管理專區的銀行已吸引2269名高資產客戶，管理資產規模約2732億元，其中與投信投顧合作銷售引進的未具證券投資信託基金性質的境外基金，累計承作金額達22億元，顯見市場對多元化配置的需求強勁。中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）今年發布的《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》也呼應，資產規模越高的客戶，對投資結構與合作深度越多元，報告更指出超高資產客戶不僅配置股票、債券與基金，還提高私募股權的比重，並有39%已配置。

