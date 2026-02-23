S&P永續年鑑揭榜 元大金、永豐金挺進S&P永續評比前段班

元大金控（2885）持續朝國際永續標竿企業邁進，標準普爾全球（S&P Global）於2月18日發布2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比結果，元大金控積極參與及落實永續行動，連續7年入選，蟬聯Top 1%卓越企業殊榮，展現在全球ESG領域的高度競爭力與影響力；而永豐金控（2890）也再次脫穎而出，榮登全球銀行產業前5%（Top 5%），展現深厚的永續治理韌性與前瞻性的策略布局。此項殊榮再次肯定永豐金控長年推動永續的努力，也表彰永豐金控卓越的永續領導力。

S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供及信用評級機構，每年公布之永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）所採用之企業永續評鑑（CSA）得分為評選基礎，本次從全球逾59個產業、9,200家企業中，選出整體永續表現最優異之前10%企業。元大金控長年深耕永續，五大子公司於各自業種均衡發展，超過六成評分指標得分獲全球綜合金融組前1%成績，包含風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等議題皆表現亮眼。

元大金控深耕永續之績效亮眼，連續6年蟬聯國際碳揭露專案（CDP）「氣候變遷評比」最高等級A級，連續8年位居「領導等級」（Leadership level），創下國內金融業最佳成績。持續發揮永續金融影響力，元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信等3家子公司協同合作，完成高碳排產業議合目標，於2025年第二屆永續金融評鑑排名皆躋身前25%佳績，實質推動產業氣候轉型。

為落實永續治理，永豐金控持續強化治理架構，自主於董事會下設立永續發展委員會，由董事長親自擔任召集人，並納入金控全體獨立董事及主要子公司董事共同參與決策，以確保共識形成。同時，永豐金控也是首家在董事會層級設置永續辦公室的金控公司，並指派資深副總經理擔任永續長，統籌金控整體永續發展策略擬定與永續發展相關事務之統整與協調，樹立國內金融業永續治理的高標。

面對全球淨零趨勢，永豐金控於2022年即經董事會通過，承諾2030年達營運淨零、2050年達全資產組合淨零，戮力推動各項淨零相關工作，迄今已有多項具體成果，包括：科學基礎減量目標（SBT）通過驗證；自主導入綠電，2025年再生能源使用比例已達26.6%；推動節能改善措施與導入內部碳定價機制；戮力發展再生能源融資業務，為唯一連續十年獲頒經濟部能源署「光鐸獎—優良金融服務獎」殊榮的金融業者。此外，永豐金控也承諾將於2030年全面撤出無具轉型作為的燃料煤及非常規油氣相關的投融資業務，並將持續發展永續金融商品與服務並積極與客戶議合，攜手客戶朝低碳轉型之路前進。