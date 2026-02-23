中信銀攜手Ardian引進私募次級市場策略 搶攻高資產另類配置商機

中信銀深耕高資產財富管理市場，積極響應政府推動亞洲資產管理中心政策，23日宣布與全球領先私募股權公司Ardian合作，獨家引進「私募次級市場（Secondaries）」策略之未具證券投信基金性質的境外基金產品，為國內高資產客戶提供更具國際視野與流動性優勢的另類資產配置選項，強化全球布局。

中信銀行指出，2025年已陸續推出家族辦公室服務、金融資產投資組合貸款（Lombard Lending），並引進私募信貸與私募基礎建設等策略商品，逐步建構完整的另類資產版圖。此次再導入私募次級市場策略，進一步補足私募股權配置中對流動性與彈性調整的需求。

根據金融監督管理委員會統計，截至去年12月底，進駐高雄資產管理專區的銀行已吸引2,269名高資產客戶，管理資產規模達新臺幣2,732億元。其中，透過投信投顧合作銷售的未具證券投資信託基金性質境外基金，累計承作金額達新臺幣22億元，顯示市場對多元化與國際化配置的需求日益升溫。

此外，中信銀行與Boston Consulting Group（BCG）今年發布的《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》亦指出，資產規模越高的客戶，投資結構越趨多元，除傳統股票、債券與基金外，私募股權比重明顯提升，已有39%的超高資產客戶進行相關配置，凸顯另類資產已成為核心布局之一。

所謂「私募次級市場」，係指投資人將已投資的私募股權或相關資產於投資期間內轉售予其他投資人之市場機制。由於傳統私募投資多有較長資金鎖定期，次級市場可提升資產流動性與投資組合調整彈性，成為高資產客戶因應全球利率變動與資本市場波動的重要工具。

中信銀行表示，本次合作夥伴Ardian擁有近30年私募投資經驗，為全球私募次級市場領導者，去年更創下全球私募次級市場募資新高紀錄。本產品並委由玉山證券投資信託公司擔任臺灣總代理。未來中信銀行將持續攜手國際頂尖機構，提供更具韌性與制度化架構的財富管理方案，協助高資產客戶在全球資本市場穩健前行。