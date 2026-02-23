配合接軌IFRS 18 金管會修正券商財報編製準則

快訊

中央社／ 台北23日電

配合台灣將在117會計年度適用國際財務報導準則第18號財務報表中之表達與揭露（IFRS 18）規定，金管會今天表示，將研議修正「證券商財務報告編製準則」部分條文，並在近日預告，透過損益表調整、附註揭露等規定，讓財報揭露更透明。

金管會今天發布新聞稿，參考證券發行人財務報告編製準則相關規定，研議修正「證券商財務報告編製準則」部分條文，將依行政程序法規定在近日預告30天。

金管會指出，這次主要有兩項修正重點，第一，綜合損益表結構調整與列報項目調整，明定綜合損益表的收益及費損應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報。

具體而言，證券商應判斷主要經營活動範圍，將收益或費損分類至適當種類。例如，具證券自營商身分的證券商，自營部門投資金融商品的相關損益應分類為營業種類；以信用交易業務為主要經營活動的證券商，因融資產生的相關損益也分類為營業種類，以符合其產業特性。

此外，依IFRS 18規定，新增「營業損益」及「籌資前稅前損益」等小計項目、修正「以有效利息法計算之利息收入」及刪除「財務成本」等單行項目。

第二，資產負債表與附註揭露。金管會指出，這次修正明定證券商應在資產負債表單獨列報商譽，也明定證券商應在附註揭露管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊。

