快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

2025年新屋開工宅數12.7萬宅、寫6年新低 專家：這股買盤在馬年回歸

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2%，為近六年新低。表／台灣房屋集團提供
據內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2%，為近六年新低。表／台灣房屋集團提供

馬年開工日，不動產業的開工狀況恐將面臨調節！觀察內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2%，為近6年新低，顯示不動產開發市場因應政策與景氣變化，已從源頭的開工量進行調整，2026年的市場供給量也趨向保守，不過房市利空出盡，近年遞延的需求買氣可望在今年逐漸回歸。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，去年房市受政策抑制，2025年全台買賣移轉棟數約為26.1萬棟，寫近九年新低。

不過他指出，從經濟結構來看，整體經濟呈現「K型復甦」，高資產族群資金充沛，置產動能相對穩定，青年族群則受到新青安政策時效影響，預期2026年7月政策到期前，新青安優惠效應，將使首購形成短期支撐。

周鶴鳴認為，打炒房政策的利空已逐步被市場消化，過去因政策與利率環境而延後進場的買氣，正逐漸累積成潛在需求。在通貨膨脹貨幣貶值的預期下，實體資產的保值需求將重新抬頭，不動產仍具長線吸引力。

在產業面上，周鶴鳴指出，全球供應鏈重組持續進行，台灣製造業升級與產業鏈調整，帶動工業地產與廠辦市場出現換手潮，部分企業透過處分資產活化資金，也讓工業不動產成為下一波結構性焦點。

同時，周鶴鳴表示，產業過度集中於科技股，使金融市場風險提高，部分股市資金開始轉向實體資產配置，將讓房市再次成為資金避風港選項之一。

市場 房市 買氣

延伸閱讀

韓國瑜：賴願意國情報告 將採統問統答

「陽光女子合唱團」馬年再衝刺！全台笑納6.5億「第一天只有5人看」

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

相關新聞

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

開工迎財神！土地銀行董事長何英明23日於新春團拜致詞時表示，土地銀行2025年稅前盈餘達新臺幣200.34億元，再創歷史...

開工發紅包 將來銀行推活存8.88％快閃活動

農曆春節結束，不少民眾在收心回到工作崗位之際，也重新盤點年後的財務規劃，純網銀將來銀行NEXT BANK看準年後資金重新...

合庫集團新春團拜 董座林衍茂：2026年台灣及全球經濟將持續成長

金馬迎春，農曆年新春開工上班的第一天，合庫金控（5880）集團新春團拜熱鬧登場，活動現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及...

金管會修法 業務員若挪用保險費一律通報

為防堵保險業務員挪用保險費，金管會修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，業務員若有挪用保險費行為...

HOYA BIT 推黃金穩定幣 XAUt 交易 300元即可入手、24小時全天候交易

黃金作為傳統避險資產，在今年初現貨黃金一度衝破每吋兩5,600美元，刷新歷史新高，同時一場席捲全球的「代幣化黃金」熱潮也...

紅包行情點火券商股 元大金勁揚7%再寫新高、元大證穩坐市占龍頭

台股「紅包行情」旺站上「3萬4」，連帶推升元大金（2885）股價和市場再創歷史新高。元大金早盤股價一度站上47.95元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。