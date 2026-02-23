2025年新屋開工宅數12.7萬宅、寫6年新低 專家：這股買盤在馬年回歸

馬年開工日，不動產業的開工狀況恐將面臨調節！觀察內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2%，為近6年新低，顯示不動產開發市場因應政策與景氣變化，已從源頭的開工量進行調整，2026年的市場供給量也趨向保守，不過房市利空出盡，近年遞延的需求買氣可望在今年逐漸回歸。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，去年房市受政策抑制，2025年全台買賣移轉棟數約為26.1萬棟，寫近九年新低。

不過他指出，從經濟結構來看，整體經濟呈現「K型復甦」，高資產族群資金充沛，置產動能相對穩定，青年族群則受到新青安政策時效影響，預期2026年7月政策到期前，新青安優惠效應，將使首購形成短期支撐。

周鶴鳴認為，打炒房政策的利空已逐步被市場消化，過去因政策與利率環境而延後進場的買氣，正逐漸累積成潛在需求。在通貨膨脹貨幣貶值的預期下，實體資產的保值需求將重新抬頭，不動產仍具長線吸引力。

在產業面上，周鶴鳴指出，全球供應鏈重組持續進行，台灣製造業升級與產業鏈調整，帶動工業地產與廠辦市場出現換手潮，部分企業透過處分資產活化資金，也讓工業不動產成為下一波結構性焦點。

同時，周鶴鳴表示，產業過度集中於科技股，使金融市場風險提高，部分股市資金開始轉向實體資產配置，將讓房市再次成為資金避風港選項之一。