開工發紅包 將來銀行推活存8.88％快閃活動

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將來銀行推活存8.88％快閃活動。圖/本報資料照片
農曆春節結束，不少民眾在收心回到工作崗位之際，也重新盤點年後的財務規劃，純網銀將來銀行NEXT BANK看準年後資金重新布局的關鍵時點，推出8.88%的活儲優利，專案額度上限新台幣8,888 元，全程零任務、零門檻，有將來銀行帳戶即可享有。

將來銀行表示，凡已持有將來銀行新台幣活期儲蓄存款帳戶之客戶，即可獲得一張專屬N倍券，啟動後享有8.88%的活儲利率（加息8天），專案額度上限新台幣8,888元，全程零任務、零門檻，N倍券可於2026年2月23日至27 日期間，自由選定時間啟動加息。

將來銀行表示，用戶透過口袋帳戶的加息設計，可輕鬆簡單獲得開工小確幸外，在年節期間累積的「還沒想好怎麼用」的資金，還能存入將來銀行年利率1.81%的一年期定存，為新一年的財務目標打下基礎。

將來銀行也指出，相較於定存提前解約利息會打折，這次由於是活存利率計息，N倍券利息不打折，存幾天就領滿幾天的8.88％優利，兼具資金調度彈性跟優利回饋。

