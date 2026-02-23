櫃買新春團拜 董座簡立忠：樂觀看待開紅盤行情 股債雙核心持續精進

23日台股開紅盤，櫃買中心也舉行新春團拜，櫃買中心董事長簡立忠指出，今年櫃買中心依然活力十足，要加足馬力衝刺，包含輔導優質公司掛牌、提出債券五年期規劃案；過年期間又出現美國關稅不確定性，已關心ICT、傳統產業狀況，將持續輔導上櫃公司持續創新、精進，跟上產業發展腳步。

今日加權指數、櫃買指數同步向上。櫃買指數盤中最高上漲7.36點至305.07點，漲幅有2.4%，勝過加權指數最高約1.8%的漲幅。簡立忠說，雖然面對關稅不確定性，但對股市表現可以更樂觀一點。

近日因美國最高法院推翻美國總統川普的全球性關稅，川普立即公布將對加徵10%進口關稅，隨後又提升至15%。簡立忠表示，櫃買近日已持續關注ICT、傳統產業產業狀況。