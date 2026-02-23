櫃買新春團拜 董座簡立忠：樂觀看待開紅盤行情 股債雙核心持續精進

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心舉行新春團拜，董事長簡立忠（左二）、總經理陳麗卿（右二） 現場合影。櫃買中心／提供
23日台股開紅盤，櫃買中心也舉行新春團拜，櫃買中心董事長簡立忠指出，今年櫃買中心依然活力十足，要加足馬力衝刺，包含輔導優質公司掛牌、提出債券五年期規劃案；過年期間又出現美國關稅不確定性，已關心ICT、傳統產業狀況，將持續輔導上櫃公司持續創新、精進，跟上產業發展腳步。

今日加權指數、櫃買指數同步向上。櫃買指數盤中最高上漲7.36點至305.07點，漲幅有2.4%，勝過加權指數最高約1.8%的漲幅。簡立忠說，雖然面對關稅不確定性，但對股市表現可以更樂觀一點。

近日因美國最高法院推翻美國總統川普的全球性關稅，川普立即公布將對加徵10%進口關稅，隨後又提升至15%。簡立忠表示，櫃買近日已持續關注ICT、傳統產業產業狀況。

針對櫃買中心的股債雙核心業務，簡立忠表示，今年將持續輔導優質公司上櫃，並協助興櫃、創櫃板公司，造福資本市場，輔導更多新創公司，上櫃公司方面，會協助加強公司治理、ESG及永續發展；在債券部分，已提出五年債券市場發展規劃案，希望與主管機關、產業共同努力，讓國內債券市場更完整、有活力。

櫃買中心舉行新春團拜，董事長簡立忠樂觀看待開紅盤行情。櫃買中心／提供
櫃買中心 簡立忠 債券

