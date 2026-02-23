XREX 集團發布新春公開信 將建構跨國穩定幣清算網絡

XREX集團23日發布了新春公開信指出，今年將以新加坡國際布局為起點，構建跨國穩定幣清算網絡。信中提到，在台灣完成金管會登記制的合格虛擬資產服務商（VASP）共有8家，XREX交易所為其中之一。今年《虛擬資產服務法》有望通過，將進一步校準這場產業馬拉松的賽道方向，而大型金融機構的參與與合作，將是打開主流市場大門的關鍵力量，這正是XREX交易所2026年的發展策略主軸。

XREX集團指出，去年7月，XREX交易所做出一項大膽決策：在2025年7月31日後完成實名驗證的新用戶，即可使用新台幣與美元的入出金服務，並開通虛擬資產入金，但虛擬資產出金或平台內部移轉（BitCheck）須於6個月後申請，並經過機制審核後方可開通。2025年7月31日前的既有用戶原則不受影響。

XREX集團認為，此措施不僅進一步升級XREX交易所的反洗錢與反詐騙實務，更實現三大目標，一是用戶直接使用法幣買入及賣出虛擬資產，享受完整交易流程，所持虛擬資產僅為交易目的存在，營造與股票交易類似的投資體驗，不僅符合主流資產的交易習慣，也建立純淨且健康的交易市場；二是重新定位XREX交易所，專注於國內真實交易需求，而非成為資金進出的通道，逐步形塑屬於台灣的虛擬資產交易生態系；三是確保交易所的營運體質、營收結構與用戶組成，不僅符合監管要求，更具備「可持續、可規模化、可對接」的長期發展基礎。

XREX集團說，由於與幣圈過往的本質與直覺有所不同，勢必會影響部分用戶的選擇，使成長速度趨緩。然而，目前仍有超過9成的台灣人口不曾持有虛擬資產，為了迎接這些潛在用戶、更流暢地對接合作夥伴，將這視為馬拉松中的補給站，以最佳配速向前出發。

以此作為2026年的起點，XREX交易所在台灣市場的策略，將專注於打造高流動性、功能齊全的優質國內交易市場。在傳統金融與區塊鏈金融逐步合作、合流甚至合一的趨勢下，XREX集團表示，2026年也將積極拓展對接與合作，與理念一致、互信互補的夥伴攜手，參與區塊鏈技術推動的金融系統升級，為尚未接觸虛擬資產的數百萬潛在用戶提供便捷、合規且安全的虛擬資產服務。藉此不僅能建立台灣自有的虛擬資產生態系，更能將台灣的金融實力延伸至海外市場。

XREX集團新加坡子公司在2023年取得新加坡金融管理局（MAS）核發的大型支付機構執照（MPI）後，專注為新興市場中小企業提供多幣別的企業跨境網銀服務，打造法幣與穩定幣之間無縫銜接的產品體驗，強化企業級跨境收付款的競爭力。

放眼全球，美國《天才法案》（GENIUSAct）、歐盟《加密資產市場法案》（MiCA）、日本《資金結算法》、香港《穩定幣條例》與新加坡的穩定幣監管架構，顯示主要經濟體正加速穩定幣的立法與監管進程。穩定幣已從虛擬資產市場中的交易工具，逐步躍升為下一代金融基礎設施的重要一環，並發展為一個獨立且具規模的全球性產業。目前穩定幣流通規模已突破3,000億美元，現任美國財政部長貝森特（ScottBessent）亦預估，至2030年穩定幣供應量可能達到3兆美元。

監管框架的逐步建立，也為更流暢的產品體驗與具體應用場景打開大門，這正是XREX集團在新加坡布局的核心方向。展望2026年，作為新加坡持牌、面向全球新興市場的金融機構，XREX關注的將不只是法幣與穩定幣之間的對接，更包括不同穩定幣之間的互通、清算與流動性，參與打造一個跨國、跨機構的穩定幣清算網絡，為全球資金流動的速度升級與成本優化做出貢獻。

最後，XREX集團提到，無論深耕台灣，或放眼全球新興市場，這會是一場漫長且充滿考驗的馬拉松，路途中有緩有急，必須依監管環境、策略目標與市場動態妥善配速。透過一路累積的合規執照、技術實力與信任基礎，在產業長跑中更有信心突圍，邁向一個更開放、更可信任的全球金融未來。