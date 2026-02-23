合庫集團新春團拜 董座林衍茂：2026年台灣及全球經濟將持續成長

金馬迎春，農曆年新春開工上班的第一天，合庫金控（5880）集團新春團拜熱鬧登場，活動現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及糖果等，展現歡樂新年氛圍，合庫集團今年循例採行線上視訊連線方式與同仁歡慶新春，傳遞新年的祝福與美好願景，共同揭開新一年的序幕。董事長林衍茂致詞時表示，2026年AI產業將帶動供應鏈熱絡，傳統產業也重拾成長動能，看好台灣及全球經濟持續成長。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理，向全體員工祝賀拜年，開工首日充滿著馬到成功、業績長紅的興旺氣息。

合庫金控2025年合併稅後純益為214.29億元，較前一年度增加16.20億元，成長8.18%，獲利創新高峰。

林衍茂致詞時表示，迎接嶄新的2026年，台灣及全球經濟持續成長，AI產業帶動供應鏈依然熱絡，傳統產業也重拾成長動能。展望新的一年，林衍茂期盼全體同仁齊心協力拓展各項業務，同時兼顧資產品質、有效控管業務風險，厚實永續經營的根基，讓今年合庫集團的獲利再創新高。

此外，首長們也至部門分送開工糖果，不僅同仁開心向首長拜年，一早來到營業大廳的客戶也很高興能拿到首長發送的金元寶糖果，現場洋溢熱鬧的喜氣氛圍。