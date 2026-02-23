快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

聽新聞
0:00 / 0:00

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
土地銀行董事長何英明（右五）與總經理張志堅（左五）帶領高階主管，以書法名家唐菁老師題字「土銀金馬大吉」向全體營業單位拜年。土地銀行／提供
土地銀行董事長何英明（右五）與總經理張志堅（左五）帶領高階主管，以書法名家唐菁老師題字「土銀金馬大吉」向全體營業單位拜年。土地銀行／提供

開工迎財神！土地銀行董事長何英明23日於新春團拜致詞時表示，土地銀行2025年稅前盈餘達新臺幣200.34億元，再創歷史新高紀錄，展望馬年，依循「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸，善用創新思維帶給客戶嶄新價值，同時兼顧ESG及國家政策使命，致力成為臺灣社會最值得信賴的金融夥伴。

適逢新春開工日，土地銀行舉辦新春團拜儀式，由董事長何英明與總經理張志堅偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，勉勵同仁在新的一年再創佳績，並由兩位財神爺陪同至營業部，致贈客戶象徵馬年開運發財金的巧克力，為銀行、客戶增添新春喜氣。

在董事長何英明帶領下，土地銀行在2025年經營績效、風險控管及資產品質繳出亮眼成績單，除了全年稅前盈餘再創新高，逾放比0.07%、備抵呆帳覆蓋率2007.24%，兩項指標皆為公股行庫第一名，充分彰顯經營團隊與全體同仁上下一心的合作精神。

在永續發展與企業社會責任方面，2025年也是土地銀行的豐收年，不僅連續17年榮獲「運動推手獎」三大獎、連7年獲金管會評核「金融服務業公平待客原則」績優肯定，且首度取得「運動企業認證」，在「第22屆國家品牌玉山獎」更一舉拿下八項大獎並獲總統表揚，具體展現深耕永續ESG的品牌價值。

展望馬年新希望，何英明指出，隨著金融環境變化，經理人應秉持兢兢業業的態度，持續開拓新客戶及新業務，土地銀行今年將申辦高資產業務及設定績效目標，期許在財管、授信及各項業務齊力並進，再創佳績。同時，土地銀行將加速推動總行大樓重建計畫，不僅活化土地資產，亦打造更安全、舒適、低碳的辦公環境，實踐永續經營，樹立以人為本的金融服務。

延伸閱讀

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

壯壯馬年穿高衩泳衣放送騎馬照 網友暴動「想當那隻馬」

馬年房市 周鶴鳴：買方近年少見的議價機會點

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

相關新聞

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

開工迎財神！土地銀行董事長何英明23日於新春團拜致詞時表示，土地銀行2025年稅前盈餘達新臺幣200.34億元，再創歷史...

合庫集團新春團拜 董座林衍茂：2026年台灣及全球經濟將持續成長

金馬迎春，農曆年新春開工上班的第一天，合庫金控（5880）集團新春團拜熱鬧登場，活動現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及...

金管會修法 業務員若挪用保險費一律通報

為防堵保險業務員挪用保險費，金管會修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，業務員若有挪用保險費行為...

HOYA BIT 推黃金穩定幣 XAUt 交易 300元即可入手、24小時全天候交易

黃金作為傳統避險資產，在今年初現貨黃金一度衝破每吋兩5,600美元，刷新歷史新高，同時一場席捲全球的「代幣化黃金」熱潮也...

紅包行情點火券商股 元大金勁揚7%再寫新高、元大證穩坐市占龍頭

台股「紅包行情」旺站上「3萬4」，連帶推升元大金（2885）股價和市場再創歷史新高。元大金早盤股價一度站上47.95元，...

和平紀念日連假郵務調整 僅故宮郵局開窗、快捷郵件照常服務

中華郵政115年2月27日至3月1日和平紀念日連續假期期間，除中華郵政臺北故宮郵局維持營業窗口外，其餘各地郵局一律停止對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。