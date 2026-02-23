開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

開工迎財神！土地銀行董事長何英明23日於新春團拜致詞時表示，土地銀行2025年稅前盈餘達新臺幣200.34億元，再創歷史新高紀錄，展望馬年，依循「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸，善用創新思維帶給客戶嶄新價值，同時兼顧ESG及國家政策使命，致力成為臺灣社會最值得信賴的金融夥伴。

適逢新春開工日，土地銀行舉辦新春團拜儀式，由董事長何英明與總經理張志堅偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，勉勵同仁在新的一年再創佳績，並由兩位財神爺陪同至營業部，致贈客戶象徵馬年開運發財金的巧克力，為銀行、客戶增添新春喜氣。

在董事長何英明帶領下，土地銀行在2025年經營績效、風險控管及資產品質繳出亮眼成績單，除了全年稅前盈餘再創新高，逾放比0.07%、備抵呆帳覆蓋率2007.24%，兩項指標皆為公股行庫第一名，充分彰顯經營團隊與全體同仁上下一心的合作精神。

在永續發展與企業社會責任方面，2025年也是土地銀行的豐收年，不僅連續17年榮獲「運動推手獎」三大獎、連7年獲金管會評核「金融服務業公平待客原則」績優肯定，且首度取得「運動企業認證」，在「第22屆國家品牌玉山獎」更一舉拿下八項大獎並獲總統表揚，具體展現深耕永續ESG的品牌價值。

展望馬年新希望，何英明指出，隨著金融環境變化，經理人應秉持兢兢業業的態度，持續開拓新客戶及新業務，土地銀行今年將申辦高資產業務及設定績效目標，期許在財管、授信及各項業務齊力並進，再創佳績。同時，土地銀行將加速推動總行大樓重建計畫，不僅活化土地資產，亦打造更安全、舒適、低碳的辦公環境，實踐永續經營，樹立以人為本的金融服務。