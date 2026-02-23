HOYA BIT 推黃金穩定幣 XAUt 交易 300元即可入手、24小時全天候交易

黃金作為傳統避險資產，在今年初現貨黃金一度衝破每吋兩5,600美元，刷新歷史新高，同時一場席捲全球的「代幣化黃金」熱潮也正在成形，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT看準現實世界資產代幣化（RWA）趨勢，趁著這波熱潮上架黃金穩定幣XAUt（TetherGold），提供300元新台幣即可入手、24小時全天候交易的黃金投資管道！

進入2026年，全球市場正經歷一場金融體系的「信用重估」。隨著美國政府債務與赤字攀升，美元長期購買力遭侵蝕的疑慮加劇，加上持續的通膨壓力，使黃金作為「硬資產」代表，成為對抗法幣信用風險的另一種選擇。近年來，以印度、波蘭為首的全球央行大舉增持黃金，旨在減少對單一貨幣的依賴，成為金價飆升的核心驅動力。橋水基金創辦人Ray Dalio警示，美元面臨結構性挑戰，黃金防禦力優於債券，是投資組合的必要配置。在央行需求與民間追捧下，瑞銀預計2026年全球央行購金量將維持950噸高位；摩根大通更預估年底金價可達6,300美元，樂觀情境下甚至有望挑戰8,500美元新巔峰。

伴隨這波避險熱潮，黃金持有形式也正經歷「代幣化」的結構性轉型。代幣化黃金將實體所有權轉化為鏈上憑證，其演進路徑與股票市場歷史高度重疊：早期證券交易依賴「紙本股票」，雖具實體感卻面臨遺失與交割效率低下的痛點，最終走向電子化；代幣化黃金則是將實體黃金「無實體化」，在保留實物價值的同時，解決了倉儲與拆分難題，實現24小時全天候流通。根據CoinGecko統計，黃金穩定幣總市值已突破60億美元，2025年成交量達1,780億美元，成為僅次於「SPDR黃金ETF」（GLD）的全球第二大黃金投資工具。從紙本憑證走向代幣化是金融進步的必然，數位黃金正以更高效率且透明的形式，成為當前避險資金的首選載體。

目前全球最主流的黃金穩定幣XAUt由全球市佔最大穩定幣USDT發行商Tether發行，每一枚XAUt均由一盎司符合倫敦金銀市場協會（LBMA）標準的實體黃金1:1支撐，資產價值與國際金價同步連動。為確保資產絕對安全，實體黃金存放於瑞士的高規格「核掩體金庫」中；截至2026年1月，Tether的黃金持有量已達140噸，儲備規模超越希臘、澳洲及卡達，躋身全球前30大黃金持有者，賦予XAUt具備「國家級」的信用支撐。

此外，XAUt具備較高的透明度，投資人可隨時在官網查詢錢包地址對應的實體金條編號與純度資訊。相較於實體黃金難以分割與流動性受限的缺點，XAUt最小可分割至0.000001枚，在HOYA BIT交易所僅需新台幣300元即可入手。除了現貨交易，投資人更可透過「定期定額」功能，以每日最低300元的小額配置，在數位時代輕鬆實現長期持有並分散市場風險，成功將傳統高門檻資產轉化為人人皆可參與的普惠金融配置。

不只長輩買黃金！XAUt購買主力集中千禧世代根據HOYA BIT觀察，黃金穩定幣正打破「長輩才買黃金」的刻板印象。交易主力集中於26至45歲族群，其中36至45歲的千禧世代佔比最高。有趣的是，XAUt活躍時段集中於上午6點至12點，投資人利用其24小時交易特性，在美股收盤後、台股開盤前的窗口預先因應全球波動，有效規避傳統金融產品的「跳空風險」。

受地緣政治與法幣信用疑慮驅動，HOYA BIT平台XAUt交易量於2026年1月呈現顯著成長。1月11日因政經局勢突變出現結構性的增長；隨後於15日金價站穩5,000美元大關時再攀高峰。這波熱潮除受摩根大通與瑞銀看好金價上漲至6,300美元的共識帶動外，更源於XAUt具備「100%實體支撐、隨時線上驗證」等優勢。