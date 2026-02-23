金管會修法 業務員若挪用保險費一律通報

快訊

中央社／ 台北23日電
金管會。聯合報系資料照
為防堵保險業務員挪用保險費，金管會修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，業務員若有挪用保險費行為，不論是否具重大影響性，保險公司皆要立即向金管會通報重大偶發，相關規範今天生效。

金管會督促保險業者加強落實內控機制，推動修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」。

金管會說明，過往業務員若挪用保險費，保險公司多數都會通報，但有些業者可能還會衡量是否具重大影響性，此次修正把「業務員挪用保險費，致重大影響消費者權益」，修正為「業務員挪用保險費」，並移列到「內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事」類型。

金管會指出，此次修正意味未來保險業者一旦發生業務員挪用保險費，不論影響性大小，保險業負責人依規定應儘速向金管會保險局報告，且應在事件次日起，在7個營業日內函報調查內容、處理方式及改善措施等。

金管會表示，保險公司應善盡管理責任，督導保險業務員落實執行招攬規範與提升服務品質，並配合將此次修正規定納入保險公司內部控制制度，共同推動挪用保險費零容忍。

