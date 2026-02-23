和平紀念日連假郵務調整 僅故宮郵局開窗、快捷郵件照常服務

中華郵政115年2月27日至3月1日和平紀念日連續假期期間，除中華郵政臺北故宮郵局維持營業窗口外，其餘各地郵局一律停止對外營業。故宮郵局將提供外幣兌換、各類集郵票品及代售商品販售等服務，方便民眾於連假期間辦理相關業務。

中華郵政表示，連假期間將暫停收攬信筒（箱）郵件，並停止投遞包裹、限時及普通郵件。不過，為因應民眾寄送急件需求，快捷郵件仍維持正常投遞服務。同時，全臺各郵局郵務科（含快捷股、郵務股或投遞股），以及設有守衛或保全之郵局郵務股，皆開放受理國內及國際快捷郵件收寄業務。

此外，位於桃園市大園區航勤北路18號的臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，也持續提供國際快捷郵件收寄服務，確保國際物流不中斷。

須留意的是，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷等郵政單位，已強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家及地區的國際快捷郵件，建議於一般營業日再至各郵局辦理交寄。另寄往美國者，僅限寄送「100美元（含）以下之非商業性禮品」及「書籍」。

中華郵政也提醒，設置於全國各地的i郵箱（連假期間寄件將於假期後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，均提供全年無休服務，民眾可多加利用，以提升用郵便利性。