紅包行情點火券商股 元大金勁揚7%再寫新高、元大證穩坐市占龍頭

台股「紅包行情」旺站上「3萬4」，連帶推升元大金（2885）股價和市場再創歷史新高。元大金早盤股價一度站上47.95元，漲逾7個百分點。元大金旗下元大證券為台股市占最高的券商，元大證券市占已經逼近15%。

元大金1月自結損益，單月稅後純益為64.43億元，創歷年元月同期新高，月增102.5%，年增147.3%，EPS達0.48元。

台股市場熱絡，1月日均量放大至9,799億元，創歷年新高，帶動證券經紀手收，元大證元月稅後純益為36.75億元。元大銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後純益為14.17億元。

本年度起適用新會計準則，由於元大人壽歷年來以銷售保障型與長年期保單為主，CSM累積效果佳；加上去年起熱銷之投資型保單，今年起改依IFRS15規定，重新衡量服務期間之成本與收益後，1月產生較高利益；元大人壽元月稅後純益為9.55億元。