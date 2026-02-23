兆豐金新春團拜 董瑞斌勉勵同仁發揮「千里馬」精神、勇攀高峰

兆豐金控（2886）23日舉辦金馬年新春團拜，今年首度以視訊方式進行，數千位集團同仁線上參與團拜，展現集團凝聚力。董事長董瑞斌也勉勵同仁，新的一年能發揮「千里馬」的堅毅與衝勁，繼續打拚、突破自我、勇攀高峰，一起更上層樓。

兆豐金控新春團拜23日由董事長董瑞斌領銜，帶領金控總經理張傳章、銀行副總經理陳昭蓉等高階主管，向集團同仁拜晚年，同時還有各子公司、銀行海內外分行等數千位同仁在線上互道恭喜。

兆豐金控2025年繳出全年稅後淨利新台幣350.38億元的亮眼成績單，獲利再創歷史新高。除核心銀行業務持續領先公股同業外，非銀行子公司如票券及產險亦有卓越表現，董瑞斌趁著新春團拜之際，感謝各子公司的貢獻與全體同仁的辛勤付出，為集團創造傲人佳績。

董瑞斌表示，去年兆豐金融集團在ESG永續經營、社會責任與打詐作為、響應金管會推動亞資中心政策方面成果斐然；包括在永續金融評鑑中維持優異表現、持續推動「打詐2.0」守護民眾財產、自主研發獨有結構型商品，證明同仁努力付出逐漸結出豐美果實。

展望馬年，董瑞斌指出，儘管國際政經局勢變幻莫測，但有十足信心！今年仍將持續專注保持企金競爭優勢，同時聚焦多元獲利、深化海外布局，精準掌握資產管理業務的巨大商機。此外，也將持續發揮集團影響力，結合資安、AI科技與即時通訊等異業合作，守護客戶資產安全。