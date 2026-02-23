馬年開工 南山人壽傳授新春留財心法

馬年開工日，記得把紅包錢存起來，當作新一年招財「錢母」。南山人壽建議西元（下同）2026年若有美元現金部位，可以考慮投保美元固定利率保單「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）（U1P10E2）」，以固定利率協助保戶因應未來利率變動，讓資產隨著保單價值準備金及時間複利穩定成長，保單可指定受益人及分期定期給付功能，有助拉高家庭保障，及更長時間守護家人，是多變時代下，最「固定、穩定且確定」的規劃資產與保障的方法。

「南山人壽美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）（U1P10E2）」（以下稱「美利Fun鑫」）自2025年6月上架以來，已站上百億元的規模，平均每張保單保費約6萬美元，51歲以上投保的保戶占總投保件數逾72%，分析應是準退休族或退休族群將手中美元現金單筆投入，可用來穩定累積退休金，或拉高家庭保障同時兼具資產傳承。「美利Fun鑫」整體保戶中，女性占約66%，男性則占34%，分析可能有二原因，一是女性投資屬性相對偏向穩健，二是許多家庭是媽媽負責管理財務，規劃用保單進行退休規劃，也用保單照顧子女。

2026年一開年，美國總統川普就下令突襲委內瑞拉逮捕其總統夫婦，又積極要拿下格陵蘭的控制權，引爆與歐盟的新關稅戰；已開打四年的俄烏戰爭也尚未落幕，地緣政治風險居高不下。依據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）1月中發布的「2026年全球風險報告（Global Risks Report 2026）」，蒐集政府、企業與其他組織共1,300位專家的意見，50%預期未來兩年全球局勢將前景動盪或充滿風暴，57%預期未來10年依舊是動盪不安，也就是說不確定將可能成為常態。

同時，美國聯準會（聯邦準備理事會，The Federal Reserve System）從2024年9月開始啟動降息循環，至2025年底已有六次決定降息，幅度一共7碼（175個基本點），聯邦資金利率目標區從高點的5.25%～5.5%，到去年底已降到3.5%～3.75%，依據中央銀行在去年底理監事會後的分析，美國2026年仍將繼續降息，美元利率可能繼續走低。

開工之後，數十億元到數百億元的年終獎金、紅包錢都會陸續回到銀行、金融工具或資本市場，南山人壽建議馬年開春可用「五定」心法，讓心定、財確定，一是「固定」，用固定利率因應可能出現的利率變動，將部分資產的增值速度固定下來；二是「穩定」，在投資前景不明朗時，有資產穩定增值，可作為保底，避免因投資市場變化，資產不增反減。

三是「確定」，台灣已進入超高齡社會，未來要靠自己養老已是確定的趨勢，固定利率的養老險，也能將未來自己的退休養老金確定下來，規劃自己想要的退休人生；四是「指定」，運用壽險保單指定受益人的功能，照顧想要照顧的人，保險金甚至可約定分期定期給付，最長30年，將愛與關心持續更長時間，照顧家人；五是「安定」，在資產成長的同時，也要考慮防範不確定的風險，保單是家庭安定的力量，可作為緊急預備基金。

在瞬息萬變的時代，南山人壽2025年中推出「美利Fun鑫」，針對手中已有美元部位、偏好美元保單、對經濟前景感到不安、想規劃退休卻不想承擔太大風險、有家庭責任及傳承計畫的族群，提供新的解方，保單有五大特色，一是0到88歲都可投保，最低投保金額1萬美元，單件基本保額4.5萬美元以上或12萬美元以上，都有不同比率的保費折減，可供各年齡層依需求規劃；二是保費躉繳（1次繳費），保障10年，年終獎金或紅包，可一次投入，10年滿期仍生存即可領取滿期保險金，可用來累積夢想基金或退休金。