快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

金控股元月獲利年增近30% 凱基金、元大金等股價大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股馬年新春開紅盤，23日盤中大漲超過400點，各類股大多走強，其中上市金融指數強漲2.7%，再刷歷史新高。凱基金台新新光金（2887）盤中上漲逾5%，華南金（2880）、元大金（2885）、中信金（2891）、永豐金（2890）上漲逾4%，銀行股以聯邦銀（2838）、彰銀（2801）表現最為亮眼，都上漲逾4%。

台股2月11日封關後，13家上市金控元月獲利2月13日全數揭曉，合計稅後純益747.5億元，年增29.3%，壽險及證券為主體的金控表現優於銀行型金控。金控主管指出，元月資本市場大好，除投資部位大的大型壽險資本利得大進補，證券子公司亦直接受益，獲利亮眼。

凱基金（2883）今年1月稅後純益56.45億元，EPS為0.33元；凱基金表示，1月台股交投熱絡走勢強勁，凱基證券把握台股價量齊揚，帶動經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，獲利28.18億元，年成長達300%。

台新新光金則受惠合併效益，稅後純益88.2億元，年成長454%，EPS為0.35元，為歷史新高，今年起為合併後首個完整年度。

值得注意的是，金融股的持續漲勢有跡可循，統計去年蛇年投信買超張數前二十名中，外資也同買的共有9檔，其中有4檔是金融股，合計加起來買超最多的為凱基金，共買超110.6萬張。

蛇年投信和外資也同時買超中信金（2891）99.2萬張，玉山金（2884）65.1萬張以及華南金（2880）20.2萬張。

今日凱基金盤中跳空大漲逾6%，股價衝上20元之上，突破2022年的高點，成交量超過十萬張；台新新光金也在刷合併後新高，股價一度衝上25.35元，大漲逾5%，元大金也強漲5%創新高，最高觸及47.95元，往50元關卡邁進。

凱基金 台新新光金

延伸閱讀

台股開紅盤 早盤大漲超過600點、站上34200點

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

相關新聞

「紅包行情」旺推升「3萬4」 新台幣匯價盤中升破31.5元

台股新春開紅盤「紅包行情」氣勢旺，盤中股價再創新高站上「3萬4」，大漲逾500點；新台幣匯價以31.5元開盤，小升1.8...

紅包行情點火券商股 元大金勁揚7%再寫新高、元大證穩坐市占龍頭

台股「紅包行情」旺站上「3萬4」，連帶推升元大金（2885）股價和市場再創歷史新高。元大金早盤股價一度站上47.95元，...

和平紀念日連假郵務調整 僅故宮郵局開窗、快捷郵件照常服務

中華郵政115年2月27日至3月1日和平紀念日連續假期期間，除中華郵政臺北故宮郵局維持營業窗口外，其餘各地郵局一律停止對...

兆豐金新春團拜 董瑞斌勉勵同仁發揮「千里馬」精神、勇攀高峰

兆豐金控（2886）23日舉辦金馬年新春團拜，今年首度以視訊方式進行，數千位集團同仁線上參與團拜，展現集團凝聚力。董事長...

馬年開工 南山人壽傳授新春留財心法

馬年開工日，記得把紅包錢存起來，當作新一年招財「錢母」。南山人壽建議西元（下同）2026年若有美元現金部位，可以考慮投保...

證交所董座林修銘：四大面向推廣業務 推動台邁向亞洲資產管理中心

台股金馬年延續漲升動能，臺灣證券交易所董事長林修銘23日宣示，證交所將以提升企業價值、升級創新板制度、深化商品創新及鏈結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。