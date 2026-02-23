金控股元月獲利年增近30% 凱基金、元大金等股價大漲

台股馬年新春開紅盤，23日盤中大漲超過400點，各類股大多走強，其中上市金融指數強漲2.7%，再刷歷史新高。凱基金、台新新光金（2887）盤中上漲逾5%，華南金（2880）、元大金（2885）、中信金（2891）、永豐金（2890）上漲逾4%，銀行股以聯邦銀（2838）、彰銀（2801）表現最為亮眼，都上漲逾4%。

台股2月11日封關後，13家上市金控元月獲利2月13日全數揭曉，合計稅後純益747.5億元，年增29.3%，壽險及證券為主體的金控表現優於銀行型金控。金控主管指出，元月資本市場大好，除投資部位大的大型壽險資本利得大進補，證券子公司亦直接受益，獲利亮眼。

凱基金（2883）今年1月稅後純益56.45億元，EPS為0.33元；凱基金表示，1月台股交投熱絡走勢強勁，凱基證券把握台股價量齊揚，帶動經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，獲利28.18億元，年成長達300%。

台新新光金則受惠合併效益，稅後純益88.2億元，年成長454%，EPS為0.35元，為歷史新高，今年起為合併後首個完整年度。

值得注意的是，金融股的持續漲勢有跡可循，統計去年蛇年投信買超張數前二十名中，外資也同買的共有9檔，其中有4檔是金融股，合計加起來買超最多的為凱基金，共買超110.6萬張。

蛇年投信和外資也同時買超中信金（2891）99.2萬張，玉山金（2884）65.1萬張以及華南金（2880）20.2萬張。

今日凱基金盤中跳空大漲逾6%，股價衝上20元之上，突破2022年的高點，成交量超過十萬張；台新新光金也在刷合併後新高，股價一度衝上25.35元，大漲逾5%，元大金也強漲5%創新高，最高觸及47.95元，往50元關卡邁進。