凱基金股價重返20元大關 盤中創下2004年4月以來新高價

台股23日迎來馬年開紅盤日，盤中指數再度刷新歷史新高，盤面上金融股也成為領軍指標，其中，凱基金（2883）盤中更狂飆逾7%至20.65元，股價不僅重回20元大關，更一舉創下2004年4月以來的新高價。

凱基金在春節前公布今年元月自結獲利，單月稅後獲利為新台幣56.45億元，每股稅後盈餘（EPS）0.33元；其中，因子公司凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘，若加計FVOCI股票處分利益，金控調整後獲利為100.4億元，創單月獲利歷史新高，年成長率超過170%。

另外，凱基銀行與凱基證券兩家子公司在1月份，獲利也雙雙創歷史新高，其中，凱基銀行1月稅後獲利8.2億元，年增13%；凱基證券1月稅後獲利28.18 億元，年成長達300%，奠定金控配發股息來源的堅實基礎。

根據外資近期買賣超動向，外資在台股2月11日封關日大買4萬3,057張，為連續10個交易日買超，當日股價收在19.25元，創今年以來新高；累計外資自2月9日至2月11日已大買超10萬8,047張，投信累計賣超2,982張、自營商累計賣超5,204張。