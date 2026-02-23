證交所董座林修銘：四大面向推廣業務 推動台邁向亞洲資產管理中心

台股金馬年延續漲升動能，臺灣證券交易所董事長林修銘23日宣示，證交所將以提升企業價值、升級創新板制度、深化商品創新及鏈結國際發展等四大面向推廣業務推廣，攜手市場參與者共創新高峰，加速配合政策共同推動臺灣邁向亞洲資產管理中心願景。

林修銘指出，為厚植資本市場深度，證交所今年將全力推動「提升企業價值計畫（Power Up Plan 2.0）」，透過修訂揭露指引，引導上市公司從投資人視角出發，鼓勵企業說明中長期的營運策略與資本配置規劃，以具體的強化措施提升企業價值。

證交所也將運用集團資源，深化上市公司與機構投資人的議合機制，強化IR議合服務平台功能與多元曝光；針對流動性相對不足但基本面良好的企業，將持續與證券商合作，強化造市制度，協助具潛力的隱形冠軍由「被看見」邁向「被投資」。

林修銘表示，為壯大我國新創產業聚落，證交所將以「亞洲創新籌資平臺」為引擎，全力打造創新板成為亞洲獨角獸的孵育基地。

「創新板3.0」改革措施已全面上路，今年證交所也將攜手創新生態圈夥伴，串聯大型企業、金控集團與國際創投資源，聚焦東南亞、美西矽谷與日本等重點市場，主動出擊爭取具「臺灣元素」的優質海外企業來臺上市，建構涵蓋前瞻產業的創新聚落，預計今年將有超過15至20家企業申請創新板掛牌，讓臺灣成為亞太創新企業上市的首選平臺。

在商品發展方面，林修銘說，隨ETF市場規模穩居亞太前列，證交所今年將致力於豐富商品選擇，除持續壯大主動式與多資產ETF外，更將輔導業者發行新型態ETF，並積極發展多樣化的指數編製服務，推廣臺股指數的海外應用，滿足投資人多元的配置需求。

此外，證交所也將推動ETF申贖平台的自動化，並針對雙幣ETF交易制度，研議開放於初級市場作幣別交換的可行性。透過法規鬆綁與基礎建設的優化，致力於提供市場參與者彈性且有效率的交易環境，鞏固我國ETF市場於亞太地區的領先地位。

針對國際鏈結部分，林修銘表示，憑藉臺日商品雙向掛牌的成功經驗，連結日股與臺股的ETF規模的持續成長，充分展現跨境合作的發展潛力。

證交所今年將持續深化與日本、韓國、新加坡等主要交易所的交流合作，並協助金管會擴大「臺灣周」的辦理規模與議題廣度，結合COMPUTEX等國際科技盛會，提升引資成效，加強與金融業者及國際金融中心的合作。

另外，證交所也將配合金管會指示，研議交易制度興革以接軌國際，並審慎評估效益與成本，持續提升我國資本市場的國際能見度與競爭力。