「紅包行情」旺推升「3萬4」 新台幣匯價盤中升破31.5元
台股新春開紅盤「紅包行情」氣勢旺，盤中股價再創新高站上「3萬4」，大漲逾500點；新台幣匯價以31.5元開盤，小升1.8分，盤中一度升破31.5元，開盤一小時內最高匯價為31.475。
匯銀分析，Fed公布最新會議紀錄，決策官員對未來政策路徑仍存分歧，初領失業金人數看出勞動市場超穩定，而消費者物價指數則顯示通膨升溫，聯準會預計03/17-03/18召開會議。
匯銀指出，2月25輝達法說，華爾街預估，輝達上季每股盈餘將年增72%至1.53美元，營收年增67%至657.1億美元，資料中心增長69%到600億美元左右；此外，3月2的MWC展等，均有利於外資對台股科技股的偏好。境外資金若持續匯入，有助推升新台幣匯價。
