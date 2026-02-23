美元還能強多久？新台幣盤整靜待聯準會「華許政策」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國最高法院否決IEEPA對等關稅，白宮啟動1974年貿易法第122條新框架，將全球關稅的水準將從原先的10%調高至15%，立即生效，外界亦關注新台幣及美元未來走勢，對此，首席經濟學家指出，新台幣目前看不出有貶值的基本面理由，應會盤整靜待後續動向。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，今年匯市的觀察重點不是「美元會不會轉弱」，而是「美元還能強多久？」從目前情況來看，2026年上半年美元仍可望偏強，但已難複製2022至2023年單邊飆升的情況。美元之所以維持高檔，有三個結構性因素支撐。第一，美國經濟韌性仍勝過歐洲與日本。第二，市場對聯準會的共識是「會降息，但不急」，利差優勢還不會快速消失。第三，地緣政治風險升溫，使美元的避險屬性仍具吸引力。

至於新台幣，徐千婷認為，目前看不出有貶值的基本面理由。台灣的外匯存底穩健，經常帳順差仍在，真正左右台幣方向的，是資本市場的資金流向，尤其是AI產業的動能。如果全球市場仍把AI視為核心成長主軸，外資持續布局台股，台幣將偏強；若科技股回檔、資金撤出，台幣就會轉弱。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，新台幣接下來應會先進行盤整，靜待聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）的聽證會發言，預料聯準會3月將維持利率不變，因此短期間之內，匯率不容易有明顯的方向性，預期今年聯準會仍降息3至4碼之下，美元預估偏向弱盤震盪。另外需留意，主計處將台灣今年經濟成長率大幅上修至7.71%，央行下半年貨幣政策也許會有進一步發展。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則認為，美國金融市場近期陷入混亂，外國資金將減少加碼美股，美國資金亦會外移，而新台幣可能會隨著外資加碼，出現微幅走升，但後續仍須留意3月有很多不確定因素仍然存在。

新台幣 富邦金控 美國經濟

