川普加徵15%全球關稅 四大金控首席經濟學家分析一次看

美國最高法院日前以6比3裁定，依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的關稅違法後，美國總統川普轉而計劃根據122條款開徵15%全球關稅。四大金控首席經濟學家認為由於台灣輸美產品逾八成涵蓋在232條款範圍，因此對台灣整體衝擊有限，但對台灣傳產而言，優勢減弱；而台股開紅盤則有望站上34,000點關卡，展開新局。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，川普全球課徵15%關稅，對於原先超過15%如中國、印度、東協國家等是受惠的，日本、韓國、台灣等各國也在重新評估如何因應，因此全球貿易混亂的局面會進入延長賽。美股從2月10日一路下跌後進入震盪，近日緩步回升，而台股23日開高後可能進入收斂，加上川普24日將發表國情咨文，Nvidia於25日公布財報，摩台指26日結算，都可能造成市場波動，3月則有美伊之間的對峙情勢、聯準會主席華許（Kevin Warsh）聽證會、FOMC會議、日本BOJ會議等，將加劇市場波動。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，如今川普關稅戰進入「形式退場，實質延續」的狀態，對於台灣近八成的產業來說影響都不大，主要在於傳產業，只是經過去年20+N關稅的衝擊，最痛苦的時候已過。接下來需留意的是，川普將啟動新的301調查，因此IEEPA雖然沒有了，但日韓等國仍將延續之前的談判繼續投資美國，就是為了避免後續其他條款再度來襲。至於台股表現，過年期間，包含台積電（2330）ADR、期指、iShares台灣基金等，大部分都是上漲，加上Nvidia將於25日公布最新財報，因此台股開紅盤機率大，展望今年，台股EPS持續上修，預估指數會落在31,000至35,000點區間。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，台美貿易協定仍可保障232條款涵蓋的產品，汽車及半導體仍具競爭優勢；但現在對一般產品而言，不含232條款的商品將適用MFN稅率加上122條短期關稅，與未簽自貿協議國家相同。原本台灣傳產可藉15%封頂關稅拉平與日韓稅率，並優於東南亞競爭者，但新制下這種優勢減弱，對傳產業較為不利。

合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷指出，對台灣整體衝擊應有限。日前台灣對等關稅已降至15%，平均輸美關稅稅率約14.6%，與美方最新宣布的暫時性關稅水準相當。更關鍵的是，台灣輸美產品逾八成涵蓋在232條款範圍，其中電子與伺服器等ICT產品占比高，多數屬於WTO資訊科技協定（ITA）免稅項目。此外，台灣已經在232條款架構下爭取到最惠國待遇目標，因此這次判決對台灣半導體產業的直接影響並不顯著。至於台股23日開紅盤，合庫投顧預期有望突破34,000點，若台積電有機會站上2,000元大關，則有望帶動台股加權指數上攻至36,000點。