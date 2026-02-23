美關稅新變局 台幣走勢將以盤待變
台北匯市今（23）日開紅盤，因美國最高法院認定對等關稅違法，美國總統川普順勢啟動15%新關稅，外界關注新台幣及美元未來走勢，國內金控首席經濟學家分析，新台幣目前看不出有貶值的基本面理由，預估將盤整靜待後續。
合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷指出，今年匯市觀察重點不是「美元會不會轉弱」，而是「美元還能強多久？」以目前情況來看，上半年美元可望偏強，但難以複製2022至2023年單邊飆升情況。美元之所以維持高檔，有三個結構性因素支撐，一，美國經濟韌性仍勝過歐洲與日本；二，市場對聯準會共識是「會降息，但不急」，利差優勢還不會快速消失；三，地緣政治風險升溫，美元的避險屬性仍具吸引力。
至於新台幣，徐千婷認為，目前看不出有貶值的基本面理由。台灣的外匯存底穩健，經常帳順差仍在，真正左右新台幣方向的是資本市場資金流向，尤其是AI產業動能。如果全球市場仍把AI視為核心成長主軸，外資持續布局台股，台幣將偏強；若科技股回檔、資金撤出，台幣就會轉弱。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，新台幣接下來會先盤整，靜待聯準會新任主席華許的聽證會發言，預料聯準會3月將維持利率不變。
