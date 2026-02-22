紅包放大術！最新一波國銀新台幣高利存款 年利率衝15%

農曆年後紅包入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財議題。不少銀行也趁勢祭出台幣高利存款優惠，其中樂天銀行、聯邦銀行新台幣高利方案年利率衝上15％，一舉拉高天花板，其他銀行的方案也有年利率3%到8.8%不等的優惠，幫民眾「錢滾錢」放大荷包，為馬年財運打好最火紅的開場。

樂天國際銀行去年為新戶打造的短期高利方案，提供新台幣10天期年利率15%的優惠，一舉拉高天花板，如今此方案延長到4月底，只要在今年4月29日前完成核准開戶，就能享有這份專屬理財紅包，每人限享一次，額度上限為5萬元。另外，樂天銀也推出新戶專享2.8%優利活儲，開戶隔日至次月底止享新台幣5萬元內隨存隨領、免解任務，活動預計進行至4月30日止。

聯邦銀NewNewBank同樣針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶於今年6月30日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣10萬元內年利率15%優惠，逾10萬元享年利率高利活儲1.5%優惠 ；另外，舊戶完成指定任務，享30萬元內最高年利率4%優惠，活動期間至7月20日截止。

王道銀行（2897）針對新戶推出新台幣優利階梯活儲專案，提供10萬元內享二個月期年利率8.8%優惠，超過10萬元額度至20萬元內，則提供優利2.1%，活動至3月31日。此外，3月31日前，客戶以新資金承作，可享六個月期新台幣定存固定年利率2.1%，單筆起存金額為2萬元，上限1000萬元(含)整。

台新richart即日起至7月1日止，針對新用戶或達指定條件的青年客戶，台新Richart祭出市場極具競爭力的新臺幣活儲利率，提供10萬元內3.5%優利活儲方案，開戶成功後即可一路領息到今年6月。以每月存滿10萬元為例，最高可領約297元利息。

滙豐銀行即日起針對合格卓越理財尊尚客戶推出三個月期新台幣定存，可享年利率3%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為3,000萬元；針對合格卓越理財客戶，滙豐銀也推出三個月期年利率2.2%、六個月期年利率2%、九個月期年利率2%的新台幣定存優惠，活動期限延長到今年3月31日。