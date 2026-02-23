快訊

凱基金五箭齊發 獲利亮眼

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
凱基金控將全面落實ONE KGI策略，發揮集團跨子公司協同綜效，續創長期永續的獲利新里程。凱基金控／提供
凱基金控將全面落實ONE KGI策略，發揮集團跨子公司協同綜效，續創長期永續的獲利新里程。凱基金控／提供

台股金馬年開紅盤，凱基金控（2883）展現強勁「吸金」氣勢。凱基金控表示，在ONE KGI集團策略帶動下，2025年全年獲利在排除提列外匯價格變動準備金，及歷年一次性影響因素後，已寫下歷史新高紀錄；邁入2026年開春，集團五大子公司更是馬力全開，元月單月稅後純益衝上56.45億元，若進一步計入FVOCI股票處分利益，調整後獲利高達100.4億元，不僅創下單月獲利歷史新高，年成長率更飆破170%，為開紅盤行情注入一劑強心針。

從配息結構觀察，因壽險正值接軌新制過渡期，近年凱基金控現金股利主要由銀行與證券支撐，去年每股配發0.85元即反應銀證獲利動能，今年股利規劃也將呈現2025年銀證成長成果。市場人士分析，待壽險順利接軌後，股利政策可望更趨穩定，並反應當年度經營績效。

延續成長動能，凱基金控2026年元月表現同樣亮眼。凱基金控指出，已建構多元且均衡的獲利來源。凱基銀行及凱基證券1月獲利雙雙創下歷史新高；凱基銀行受惠於放款規模持續擴張以及利差走升，淨利息收益維持穩定成長，配合財富管理業務手續費收入快速成長，單月稅後純益達8.2億元，年增13%。而台股1月價量齊揚的熱絡氣氛，更是凱基證券發揮實力的絕佳舞台，單月指數大漲3,100點、成交量衝近兆元的榮景，帶動經紀、財管、自營及承銷業務全面成長，繳出28.18億元的稅後純益，年成長高達300%。

壽險端方面，凱基人壽因應接軌IFRS 17，聚焦長年期與保障型商品，強化合約服務邊際（CSM）存量，1月新契約保費收入達97億元，年增率達65%，創下近五年新高，帶動新契約CSM年增13%。加上壽險團隊精準的資產配置，1月稅後純益達24.51億元，若加計稅後約42.66億元的FVOCI股票處分利益，合計獲利高達67.17億元，幾乎是去年同期的2.9倍。

此外，凱基投信推出的全台首檔具備「股息自動再投入」機制的「凱基台灣 TOP 50 ETF （009816）」，自2月初掛牌以來，封關前連續七個交易日成交量稱冠，基金規模迅速擴大至264億元，深獲市場認同。

凱基金 凱基銀行 金控

