四公股投信合併 工會阻力小
過去政府推動「公公併」，最後皆無疾而終，除與高層意向有關外，工會態度也是一個關鍵。據指出，這次四家公股投信推動整併，因不涉及銀行本體的合併，各銀行工會態度是「不置可否」。目前公股金融事業當中，八大行庫與部分證券公司都有工會，投信公司僅合庫有工會，惟規模小。
另據投信投顧公會截至去年12月底數據，四家公股投信中，第一金投信基金規模約1,649億元、兆豐投信規模約1,156億元、合庫投信規模約429億元、華南永昌投信約523億元，雖然合計整體基金規模可達3,758億元，但據內部估算合併後有投資人贖回等問題，故屆時規模應會縮水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。