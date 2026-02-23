四公股投信合併 工會阻力小

過去政府推動「公公併」，最後皆無疾而終，除與高層意向有關外，工會態度也是一個關鍵。據指出，這次四家公股投信推動整併，因不涉及銀行本體的合併，各銀行工會態度是「不置可否」。目前公股金融事業當中，八大行庫與部分證券公司都有工會，投信公司僅合庫有工會，惟規模小。

另據投信投顧公會截至去年12月底數據，四家公股投信中，第一金投信基金規模約1,649億元、兆豐投信規模約1,156億元、合庫投信規模約429億元、華南永昌投信約523億元，雖然合計整體基金規模可達3,758億元，但據內部估算合併後有投資人贖回等問題，故屆時規模應會縮水。