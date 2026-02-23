公股投信四合一 邁步…第一金投信可望主導

睽違十年再有「公公併」，四家公股投信「四合一」將進入最後階段，據透露，四家投信委託的盡職調查（DD）預估3月底可精算出各家淨值。未來將以規模最大的第一金投信為主導，但持股應不會過半，合併後基金規模可達3,758億元，市場排名升至第七位。

為提升競爭力，公股金控第一金、兆豐金、合庫金及華南金旗下投信公司推動合併，分別委由四大會計師事務所擔任財務顧問，據悉，最快3月底四家公司委託的財顧將精算出各家淨值，並以淨值作為換股合併的基礎，商討各自持股比例，「多退少補」，如果自身淨值不足換股價值，則以現金補足。

據了解，第一金投信基金規模約1,600億元，為四家最大，可望成為存續公司，不過，未來持股不會過半，一旦過半，其他三家金控均分股權，等於一家持股不到20％，股份太低形同放棄投信子公司。

四公股投信合併進程

知情人士表示，《金控法》規定對銀行、證券、保險三業持股超過25%即為控制性持股，就能認列為金控子公司，例如國票證券的母金控國票金持股61.72%，其餘股東為兆豐銀行、國泰世華、上海商銀等。財部原先認為四家投信基金規模合計三千餘億元，距前六大基金規模門檻達六千億以上，尚有一段距離，不具規模經濟效益，但在府院首肯後，財部開始採正面態度推動。

據悉，相較於保險或銀行，資產有品質問題，投信的淨值較單純，多如資本公積、保留盈餘等，價值容易計算。至於不動產，華南永昌投信屬意不作為「嫁妝」計入淨值，可能先把不動產買回。不過，淨值為合併基礎，只要精算完成，後續各家敲定股份占比後即可水到渠成。惟四合一案，仍需送主管機關審核，仍有時程不確定性。

另據法規，投信申請合併時每股淨值不得低於面額，原先的變數華南永昌投信於去年底增資5億元。而合併後主要的工程為基金的合併或解散召開受益人會議同意。