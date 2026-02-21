匯市觀察／澳幣、歐元看漲
澳元近期表現強勢，日前一度向上挑戰0.72大關，截至該周在0.70之上處於三年高位。
瑞銀指出，降息會削弱美元利率優勢，實質利率下降令美元承壓，預料2026年度美元將跑輸大部分貨幣，最看好的是澳元和歐元。
滙豐銀行指出，澳洲央行整體立場偏向鷹派，暗示未來可能進一步收緊政策，並預期今年第3季會再次升息0.25%。
不過澳元近期升勢略顯過度，年初以來對美元已上升約3.5%。
因此，澳元兌美元未來數周可能進入盤整階段，原因在於短期走勢或將更多由外圍因素驅動，而非利差變化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。