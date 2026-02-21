匯市觀察／澳幣、歐元看漲

澳元近期表現強勢，日前一度向上挑戰0.72大關，截至該周在0.70之上處於三年高位。

瑞銀指出，降息會削弱美元利率優勢，實質利率下降令美元承壓，預料2026年度美元將跑輸大部分貨幣，最看好的是澳元和歐元。

滙豐銀行指出，澳洲央行整體立場偏向鷹派，暗示未來可能進一步收緊政策，並預期今年第3季會再次升息0.25%。

不過澳元近期升勢略顯過度，年初以來對美元已上升約3.5%。

因此，澳元兌美元未來數周可能進入盤整階段，原因在於短期走勢或將更多由外圍因素驅動，而非利差變化。