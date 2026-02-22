新台幣走勢 兩大因素影響 面臨拉鋸戰

台北匯市將於23日開紅盤，其中在匯市部分，匯銀人士指出，美國最高法院否決IEEPA對等關稅，白宮啟動1974年貿易法第122條新框架、上限15%先徵10%，新台幣走勢將受美元偏好和台股開紅盤間兩大因素拉鋸，因在新關稅架構下，有利於美元偏好，而若台股持續往35,000點方向上攻，預期外資會繼續匯入，但另一方面壽險業實施會計新制，年後是否加大布局美元買盤也是關鍵。

回顧蛇年新台幣表現，上半年受到川普威脅徵收高額對等關稅影響，外資大舉撤離，罕見出現新台幣短短兩天內暴升近兩角的瘋狂景象，直到隨著央行進場調節穩匯，加上AI相關類股出口暢旺，推升台股大漲，匯價才趨穩，蛇年封關前則大致在31.2~31.7區間震盪。

對於開紅盤的看法，匯銀人士也指出，外資在台股封關時大舉匯入，但另一方面壽險業也趁勢新台幣相對偏升時進場買美元，一進一出使台幣未大幅升值，不過，若台股開紅盤持續往35,000點方向上攻，預期外資仍會繼續匯入。預期台股開紅盤，匯市仍將呈現區間內微幅波動，預期在31.3~31.7區間波動。

若以聯準會（Fed）今年降息預估來看，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，匯市焦點仍關注在美國AI股表現與聯準會主席華許（Kevin Warsh）的聽證會後續，預期今年聯準會仍降息3至4碼之下，美元預估偏向弱盤震盪。

富邦金控首席經濟學家羅瑋也分析，雖然市場對於聯準會3月降息的預期心理逐漸淡化，但隨著Fed新任主席上任，預期今年聯準會仍將繼續啟動降息，加上澳洲、日本央行也可能升息，美元對G10貨幣呈現滑落態勢。