虛擬資產市場需求增溫 業者：貿易商科技業詢問度提升

中央社／ 台北21日電

金管會推動虛擬資產服務法草案，行政院已完成審查。金管會表示，愈來愈多廠商因國際貿易開始使用穩定幣，觀察金融業也開始默默練兵。虛擬資產業者也發現，近期進出口貿易商、跨境電商與科技公司等企業用戶，對穩定幣的詢問度明顯提高。

金管會去年中提出虛擬資產服務法草案，目前行政院已經完成實質審查，待政院通過後就會送到立法院。金管會副主委莊琇媛表示，金融業者一開始對發行穩定幣比較想不到運用場景，但隨著美國穩定幣法案出爐，確定納入監管後，已經有愈來愈多廠商為因應國際貿易與支付需求，開始使用穩定幣。

她提到，市場近期回饋發現，金融業者已逐步看到跨境支付的具體應用場景，並默默練兵，未來專法通過後，金融業者若可達到一定技術水準，即可依穩定幣監理架構提供各項金融服務。

虛擬資產服務業者也有類似觀察。幣託指出，近期包含進出口貿易商、跨境電商與科技公司等企業用戶，對穩定幣的詢問度明顯提高，核心需求集中在如何降低跨境結算成本、縮短資金周轉時間。

Maicoin集團表示，目前MaiCoin與MAX平台皆有提供USDT、USDC等國際主流美元穩定幣。作為虛擬資產產業原生業者，期待與銀行攜手推出新台幣穩定幣等產品，目前也與銀行業者與相關單位，針對實務與技術層面進行各項洽詢，後續在確保合規的前提下，配合監管進度穩健規劃。

幣託表示，對穩定幣發行體系採開放且審慎態度，全面配合監管方向。若未來由銀行擔任主要發行與資產保管角色，交易所可發揮專業優勢，提供合規的生態交易環境、流動性與兌換，讓企業在跨境收付款與資金調度上能更有效率銜接鏈上金融體系。

至於國銀對虛擬資產業務態度，中信銀行表示，先前申請試辦虛擬資產保管業務，試辦期間可保管特定企業客戶的虛擬資產，預計今年上半年完成試辦並向金管會報告試辦結果，此次試辦僅針對特定企業客戶執行，未涉及自然人客戶。

去年同樣獲准試辦虛擬資產保管業務的凱基銀行表示，待法規較明確後，將針對主管機關對虛擬資產業務各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策進行了解與評估，並觀察市場需求，目前對業務尚無時間表。

