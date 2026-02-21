企業生日快樂／兆豐證四個多元化 穩健中求突破

兆豐證券董事長陳佩君指出，因應股市日均量放大、行情波動加劇，將採「穩健中求突破」策略。展望中長期發展，則啟動客群多元化、收入多元化、交易多元化、商品多元化等四大多元化戰略，穩步前行。以下為專訪紀要。

問：兆豐證券經營策略調整方向？

答：金融市場近兩年波動劇烈，身為公股機構，「穩健」是我們最重視的核心價值。然而，面對激烈的同業競爭，不能僅止步於守成，必須在穩健的基礎上尋求突破，以維持市場競爭力。

為兼顧損益與股東權益，並平衡「穩健」與「績效」兩目標，在授權額度配置上採取分流管理的策略。其中，部分進損益表（PL），即配置於此的資產直接反映當期操作績效，目標是追求絕對報酬。另一部分則進股東權益（FVOCI），波動不直接影響當期損益，而是反映在其他綜合損益，以長期持有、穩定資產價值為主。

以2025年財報來看，雖然PL交易部位表現未盡理想，操作績效仍有進步空間，但FVOCI攀升至31.5億元新高，顯示整體資產配置策略在大方向上仍屬正確，成功抵禦部分市場波動。

我鼓勵同仁在未來操作應更加精進，導入「多元策略交易」模式，透過系統化、多元化的策略組合，及運用系統輔助判斷市場轉折，彌補主觀判斷與人性操作的弱點，期能提升PL部位穩定獲利能力。

問：兆豐證券2026年展望及中長期發展計畫？

答：今年延續以績效與公司治理並重的經營基石，面對瞬息萬變的金融生態，必須與時俱進，包括經紀、自營及承銷等三大業務都必須善用「數位化」提升核心能力。雖然持續推進數位轉型，但我必須強調，數位化不能流於口號，必須紮根於堅實的基礎工程—也就是「數據治理」。唯有落實數據治理，才能展現數位化的真實價值。

其中，對外要優化體驗，讓客戶在每個接觸點，都能深刻感受到數位服務的便捷與溫度，提升客戶黏著度。

對內則透過自動化與數位工具，有效減輕同仁處理繁瑣庶務的負擔。目標是釋放人力資本，讓同仁能轉身投入更具高附加價值的工作，提升整體人均產值。

在業務推動的中長期藍圖方面，為分散風險並擴大獲利來源，將全面啟動「多元化」戰略，具體涵蓋客群多元化、收入多元化、交易多元化、商品多元化等四個關鍵面向，例如拓展不同世代與屬性客戶群、豐富產品線及推動複委託業務、財富管理信託業務等非證期權業務等。

問：兆豐證券獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區，未來有何規畫？

答：兆豐證券是首家獲准於亞資中心高雄專區試辦業務的公股券商，希望藉由政策開放，提供客戶多元化服務。

兆豐證券2020年取得高資產客戶服務業務核准函，高資產客戶數在證券業排名第三，在亞資中心高雄專區辦理高資產客戶服務業務，希望能擴大高資產客群。

另開辦「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，此類基金性質偏向私募，可提供高雄專區高資產客戶的專屬服務，未來將持續加快相關商品上架流程，滿足客戶需求。

問：兆豐證券近期數位轉型重點？

答：數據治理方面，委請顧問公司協助與中高階主管訪談，依業務發展擬定業務應用場景，除規畫公司數據應用發展藍圖，預計今年第2季完成，搭配資訊本部建置數據中台外，並擬定內部數據治理規範及標準，提升數據品質，使應用場景落地。

AI應用部分，運用大型語言模型建置人資AI助理，2月上旬上線，同時建立AI財經資訊整合，預計第2季前完成關鍵字搜尋排程功能，規畫擴大導入至法務暨法令遵循室。