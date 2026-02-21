企業生日快樂／兆豐證阻詐關鍵 為客戶多想一步

兆豐證券積極響應政府政策，秉持以「公平待客原則」為企業文化的核心價值，連五度獲主管機關評核為大型綜合券商前25%，是券商中唯一。普惠金融則從服務設計為出發點，推出能真正降低門檻的創新模式。

兆豐證券董事長陳佩君表示，外界談公平待客與普惠金融，常先看制度、流程或評核結果，但她更在意員工在第一線服務時，在遵守公司制度與風控原則的前提下，是否站在客戶角度思考，提供真正合適的服務。

陳佩君說，兆豐證券一開始推動公平待客時，不是當作一項合規任務，而是一種經營態度與文化選擇。當同仁願在關鍵時刻為客戶多想一步，公平待客才真正成立。站在客戶角度思考、為客戶多想一步，也是阻詐成功的關鍵之一。

兆豐證券由董事會從上而下帶頭推動公平待客，設立「公平待客推行委員會」，並納入公司治理架構，而非交給單一部門處理，在公司制度規章，也明定相關部門推動公平待客的責任。

服務面透過三道防線落實，並透過配套措施，持續改善服務品質，另在尾牙場合公開表揚表現績優同仁，因此客訴件數近年來下降近三成，這是公平待客真正落地的證明。

普惠金融方面，除推出以成交股數計收手續費，降低投資美股交易門檻的「MegaGo每股購」、投資門檻1,000元的「e存股平台」，及投資海外債券門檻1,000美元的「兆好Bond」外，並響應政策成為首家推出TISA服務的公股券商，希望協助更多投資人建立屬於自己的理財起點。