企業生日快樂／兆豐證 催動ESG內化革命

兆豐證券近五年經紀、承銷、自營等業務穩健成長，除2022年適逢國際利空外，其餘每年稅後純益都繳出逾20億元亮麗成績單，2025年成功抵禦市場波動，綜合損益以31.5億元締造歷史新猷，為優質公股券商。

兆豐證券現為兆豐金（2886）100%持有的重要子公司，前身可回溯至1989年成立於台南新營的國際證券，當時正值「台灣錢淹腳目」盛況，炒股成為全民運動，因此搭上政府開放證券經紀商執照申請的順風車。

擴點、併購 加速推升市占

因應股市熱絡及業務持續擴展，國際證券繼1994年設立嘉義分公司，1997年經主管機關核准改制為綜合證券商後，陸續在台北、台中、高雄、竹北、桃園等地新增或營業讓與據點，並將總公司遷往台北市。

隨政策推動第一次金融改革，交通銀行先於2002年2月與國際證券合組交銀金控，後來又納入中興證券、倍利證券、中國國際商銀證券經紀業務等，證券業務規模持續壯大，並更名倍利國際證券。

配合集團名稱，2006年更名為兆豐證券，除擴張全台各地分點，提升市占率，同時不斷進行併購，例如2006年合併原台南企銀證券部兼營證券經紀商、2007年受讓富隆證券員林分公司、2016年受讓台安證券全部營業權。

為使業務更加多元，兆豐證券2013年跨足財富管理業務商機、2014年獲准設立國際證券業務分公司（OSU）、2020年開辦高資產客戶服務業務、2021年第4季獲准辦理有價證券他益信託業務等。

兆豐證券實收資本額116億元，是資本額最大的公股券商，且正在進行增資計畫，全台共有41個服務據點，在經紀、承銷、自營等各方面市占有率與獲利能力都具有一定市場地位，並設有兆豐期貨與兆豐國際投顧等兩家子公司。

兆豐證券董事長陳佩君在2018年10月接任現職後，積極強化既有優勢，致力於各項變革，以擺脫外界對公司既有觀感，近年來獲利提升趨勢明顯，未來將持續配合主管機關推動的重要工作，精進營運績效。

兆豐證券小檔案

強化優勢 去年獲利亮眼

以近年經營績效來看，兆豐證券於2019年稅後純益回升至10億元以上，年增3.4倍，2020年續增1.4倍至15.4億元，近五年除2022年受國際利空衝擊，整體證券業同步下滑超過六成以外，其餘四年稅後純益均超過20億元水準。

其中，2021、2024、2025年稅後純益更分別達27.4億元、25.5億元、22.5億元，創造兆豐證券成立以來前三高紀錄；2025年在川普對等關稅震盪等國際政經情勢干擾下，綜合損益仍繳出31.5億元的歷年來最佳成績。

兆豐證券EPS

在陳佩君帶領下，兆豐證券遵循集團方向深耕ESG並屢獲肯定，不但四度榮獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商」，且再獲頒TCSA台灣企業永續獎「永續報告類─金融及保險業組白金獎」。

兆豐證券成立隸屬董事會轄下的永續發展委員會，由總經理擔任主任委員，由各部門主管擔任委員，透過跨部門協作，融入日常工作，各部門主管帶領，讓整個公司一起動起來。

陳佩君認為，ESG是從「規範」到「文化」的內化工程。首先必須重新定義ESG成功指標：不應只逐一檢視環境（E）、社會（S）、治理（G）等面向的數據表現，兆豐證券推動ESG最具體成效，不在完成多少指標，而是成功啟動同仁的「內在變革」。

其次，應連結自身與未來：喚醒責任意識。真正的永續，不能只靠由上而下的政令宣導，必須建立在同仁的深刻體認之上。兆豐致力讓每位同仁意識到，ESG 議題絕非遙不可及的口號，是與自身息息相關，更直接衝擊下一代生存環境與福祉。

第三，植入永續基因：從感動到行動。透過年度ESG目標及一系列體驗活動，目的是讓同仁實際「體驗」永續的重要性，進而促發行為模式的轉變—從「被要求遵守」轉化為「自發性的改變」。這股由內而外、主動實踐的力量，才是陳佩君眼中兆豐證券最珍貴、也最具體的ESG實績。

公司治理方面，兆豐證券董事會自本屆（去年4月）起取消監察人制度，設置審計委員會，與國際主流治理架構接軌，並針對證券業特性，特別強化審計委員會、風險管理委員會等兩大功能性組織運作，由獨立董事主導前述委員會，落實對公司重大制度及風險控管的實質監督與把關。

展望未來，陳佩君宣示，兆豐證券將一本初衷，持續深化既有優勢。在追求營運績效增長的同時，絕不偏廢對公司治理與公平待客的堅持。