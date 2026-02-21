日圓換匯熱 最高增50%

今年春節連假長達11天，國人赴日旅遊熱度居高不下。受惠日本旅行潮，不僅國銀信用卡海外消費金額成長，連帶去年第4季日圓提前換匯需求也同步大增，甚至有國銀最高年增達五成之多。

日本政府觀光局資料顯示，國人去年赴日旅遊人次達676.3萬人，年成長11.9％，去年12月更達58.8萬人，年增率高達19.8％。統計各家國銀去年第4季日圓換匯量，年成長高達二成至五成不等，季增率最高逾二成，買盤以小資族與旅遊族群為主，與春節前刷卡預付機票、住宿費用需求相呼應。

從各銀行數據來看，國泰世華銀行去年第4季換匯量較2024年同期成長近二成，台新銀行與第3季相當但年增逾二成，玉山銀行年增逾30％、季成長逾20％；台北富邦銀行更出現年增52％的高成長。

國泰世華銀行歸納，出旅遊規劃、匯率走勢與個人財務配置，是民眾換匯三大考量。而「逢低分批買進」成為主流策略，玉山銀行指出，數位小資族與計畫型旅遊客群為換匯主力，因日圓匯價多次回檔，吸引民眾分批布局。台北富邦銀行也發現，有明確旅遊需求的客戶多在匯價相對低點提前準備旅費。台新銀行則分析，日圓偏弱降低赴日旅遊成本，帶動全年齡層換匯需求升溫。

進一步來看，隨學生放寒假與春節旅遊旺季驅動，國人對日圓現鈔需求顯著升溫。玉山銀統計去年第4季日圓現鈔兌換量較前季成長約17%，台新銀今年1月日圓現鈔交易較去年12月成長17.1％，北富銀統計截至1月中旬，較前一月同期成長20%，反映國人旅日小額支出和備用現金需求仍存。