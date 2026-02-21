聽新聞
0:00 / 0:00

日圓換匯熱 最高增50%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
今年春節連假長達11天，國人赴日旅遊熱度居高不下。路透
今年春節連假長達11天，國人赴日旅遊熱度居高不下。路透

今年春節連假長達11天，國人赴日旅遊熱度居高不下。受惠日本旅行潮，不僅國銀信用卡海外消費金額成長，連帶去年第4季日圓提前換匯需求也同步大增，甚至有國銀最高年增達五成之多。

日本政府觀光局資料顯示，國人去年赴日旅遊人次達676.3萬人，年成長11.9％，去年12月更達58.8萬人，年增率高達19.8％。統計各家國銀去年第4季日圓換匯量，年成長高達二成至五成不等，季增率最高逾二成，買盤以小資族與旅遊族群為主，與春節前刷卡預付機票、住宿費用需求相呼應。

從各銀行數據來看，國泰世華銀行去年第4季換匯量較2024年同期成長近二成，台新銀行與第3季相當但年增逾二成，玉山銀行年增逾30％、季成長逾20％；台北富邦銀行更出現年增52％的高成長。

國泰世華銀行歸納，出旅遊規劃、匯率走勢與個人財務配置，是民眾換匯三大考量。而「逢低分批買進」成為主流策略，玉山銀行指出，數位小資族與計畫型旅遊客群為換匯主力，因日圓匯價多次回檔，吸引民眾分批布局。台北富邦銀行也發現，有明確旅遊需求的客戶多在匯價相對低點提前準備旅費。台新銀行則分析，日圓偏弱降低赴日旅遊成本，帶動全年齡層換匯需求升溫。

進一步來看，隨學生放寒假與春節旅遊旺季驅動，國人對日圓現鈔需求顯著升溫。玉山銀統計去年第4季日圓現鈔兌換量較前季成長約17%，台新銀今年1月日圓現鈔交易較去年12月成長17.1％，北富銀統計截至1月中旬，較前一月同期成長20%，反映國人旅日小額支出和備用現金需求仍存。

台北富邦銀行 旅遊 玉山銀行

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

讀好書添好運…春節走春兼閱讀 新北市圖「借書就送烘爐地發財金」

國銀對美放款 暴增993億元

相關新聞

日圓換匯熱 最高增50%

今年春節連假長達11天，國人赴日旅遊熱度居高不下。受惠日本旅行潮，不僅國銀信用卡海外消費金額成長，連帶去年第4季日圓提前...

企業生日快樂／兆豐證 催動ESG內化革命

兆豐證券近五年經紀、承銷、自營等業務穩健成長，除2022年適逢國際利空外，其餘每年稅後純益都繳出逾20億元亮麗成績單，2...

企業生日快樂／兆豐證阻詐關鍵 為客戶多想一步

兆豐證券積極響應政府政策，秉持以「公平待客原則」為企業文化的核心價值，連五度獲主管機關評核為大型綜合券商前25%，是券商...

企業生日快樂／兆豐證四個多元化 穩健中求突破

兆豐證券董事長陳佩君指出，因應股市日均量放大、行情波動加劇，將採「穩健中求突破」策略。展望中長期發展，則啟動客群多元化、...

台幣爆量升 逼近31.4元

農曆年前資金行情升溫，外資連續兩日大舉買超台股逾500億元，封關前三個交易日累計買超金額高達1,328億元，強勁資金動能...

玉山銀打造永續食農共好圈

農業部農糧署於日前舉辦2025年「農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」表揚活動，玉山銀行以「串連產官學金永續共好圈，促進食農...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。