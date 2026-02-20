13家金控元月賺747億元 法人看好五檔股息成長有助除息行情

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

13家金控元月合計自結稅後純益747.5億元，年增29.3%。法人指出，金融股2026年營運動能持續看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控以獲利水準、可分配盈餘能力及資本強度來看，國泰金（2882）、富邦金（2881）優於台新新光金（2887）。

針對現金股息發放能力，法人預估中信金、永豐金、第一金（2892）、元大金（2885）及玉山金（2884）股息平均成長上看17%，將有助今年第2季金融股除息行情。

大型本國投顧分析，13家金控公司元月合計稅後純益747.5億元，月增189%、年增29.3%。其中，銀行、證券為主金控受惠資本市場熱絡，帶動手收與投資收益大增，單月獲利分別成長31%、151%。

相對而言，壽險為主金控單月獲利僅年增12.2%，主因在於接軌IFRS 17後，稅後淨利改以CSM與經常性投資收益為核心，表現受限，主要FVOCI股票處分損益不計入當期損益，但仍列入保留盈餘及可當未分配盈餘。

法人評估，美聯準會3月降息路徑仍取決於新任主席政策取向及通膨、就業數據，2月以來美國10年及30年公債殖利率各降至4.15%、4.8%，有助金融業投 資長天期債券評價。

法人表示，壽險金控首度公布接軌IFRS17後的元月獲利年增12.5%，略優於預期，預估壽險FVOCI部位未實現損益亦受惠台股上揚，惟接軌後淨值影影響仍有待各公司公布。

金管會修正壽險匯率會計調整外匯價格變動準備金及新制，將有助降低壽險傳統避險工具成本，但降低的成本轉為外匯價格變動準備金或特別盈餘公積，短期對壽險提升獲利影響有限。

法人預期，銀行今年持續調整美元孳息資產至美元企金放款及債券投資，以減緩FX swap收益減少，加上央行降息時間可能延後，有助維持銀行淨利差水準。

