金管會金融科技2.0階段成果出爐 加速鬆綁法規與數位金融普及

金管會推動金融科技發展交出階段性成績單。自2023年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」以來，規劃3年期、四大面向共65項具體措施，截至2025年底已完成45項，涵蓋法規鬆綁、AI治理、監理科技、開放銀行與金融包容等重點領域，落實金融科技與數位金融普及化。

金管會於2020年推出路徑圖1.0，透過60項措施奠定基礎；2.0版則進一步聚焦制度調適與創新應用落地。在已完成項目中，又以法規與政策優化進度最快。

在法規面，金管會於2024年7月成立「金融行動創新法規調適平台」，下設銀行、證券期貨、保險及科技創新四大法規檢視工作小組，截至2025年底已採納56項建議；AI治理方面，陸續發布金融業運用AI核心原則與指引，建立導入與管理框架，協助業者在合規前提下發展生成式AI等應用；同時，業務試辦機制也同步鬆綁，2024年10月公布新作業要點，擴大可申請範圍並納入普惠金融優先審查，截至2025年底，共受理145件、核准123件，保險業占75件最多，其次為銀行36件、證券期貨12件。

在資源與人才布局上，金管會2025年6月啟動「金融科技創新園區2.0」，依新創不同發展階段提供差異化輔導，協助募資與拓展海內外市場；配合行政院「亞灣2.0」政策，高雄金融科技創新園區已於2025年1月正式啟用，促進區域均衡發展。

人才培育方面，金管會2024年推動金融科技能力認證機制升級，改採訓考分離並調整課程內容，截至2025年底共開設65班次、1,442人參訓，1,256人取得證書；園區亦與外貿協會建立合作機制，帶領新創參展與媒合，提升國際能見度。

技術應用層面，「金融Fast-ID驗證轉接中心」V2版於2025年9月上線，已有12家金融機構介接，實現跨體系身分驗證互通，強化數位金融服務便利性；第三階段開放銀行亦於2025年11月啟動，開放存款、信用卡、貸款、支付與手機門號轉帳等5大類共35項服務，截至去年底包括第一銀行、華南銀行、中國信託、玉山銀行及集保公司參與。

在金融包容與數位金融普及方面，金管會2025年11月發布「數位金融服務包容性指引」，鼓勵業者以人為本、提升可及性並建立監測機制，未來不排除納入永續金融評鑑指標；同時，「銀行監理資料數位申報暨分析平台」已於2025年10月上線，透過標準化申報與自動檢核機制，提高監理效率與資訊品質。

金管會表示，後續將持續依國際趨勢與市場需求滾動調整措施，並透過法規調適平台、優化監理沙盒與業務試辦機制，引導更多創新投入，強化我國金融科技與國際接軌的競爭力。