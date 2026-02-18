搶救少子化 公股銀加碼補助減輕員工育兒壓力

面對台灣新生兒人數連年下降，解決少子化刻不容緩，各公股銀行推出各項生育養育福利措施，盼讓員工敢生、願意生，如兆豐銀去年整體生育補助金額達新台幣2500萬元，一銀則推動「母性員工健康保護計畫」，提升員工育兒知能。

內政部統計，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%，依據世界衛生組織定義，台灣正式邁入超高齡社會。此外，2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。

在台灣人口呈現負成長情況下，各公股銀行為讓員工安心生育，紛紛祭出生育津貼、子女助學金等措施，協助員工安心兼顧家庭與職涯發展。根據統計，8家公股銀2025年育嬰留停復職率介於79%至100%之間。

其中，兆豐銀生育補助政策採「生育胎次愈多補助愈多」，2025年共補助約180人、近2500萬元，另為促進員工心理健康，與外部心理諮商機構簽訂合約，提供集團內員工每年2次免費心理諮商服務，不論是因工作、家庭或其他因素，均可透過相關管道得到幫助。

華南銀提供第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上每胎20萬元的生育補助，2025年共補助212胎新生兒，其中含有3對雙胞胎，發放金額共超過2492萬元。在員工子女獎助學金方面，提供500元至4000元補助，去年總計核發逾1298萬元。

一銀積極響應政府獎勵生育政策，致力提升員工福祉，提供生育補助津貼，以實質行動支持員工婚育需求，2025年提供第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上每胎25萬元，去年申請人數187人，發放金額約2325萬元。同時，還有人工好孕假、優於法令的事病及友善生產假別等措施。

不僅如此，一銀也推動「母性員工健康保護計畫」，針對懷孕及產後員工，由醫護人員主動提供電話關懷、健康指導、母性保護相關資訊及贈送「好孕包」，每年也定期舉辦哺乳育兒、親職、身心紓壓等健康講座，提升員工身心健康及家庭育兒知能。

台企銀表示，為增進員工福利，自2024年5月起提高生育補助金額，提供第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上25萬元，統計去年共補助約125名新生兒、核發約1480萬元；在員工子女教育獎學金方面，提供符合資格者2000元至3000元，去年核發約113名行員子女，金額約30萬元。

合庫銀表示，2025年結婚及生育補助申請人數近300人，補助金額共計約1400萬元，除有優於法令的完善休假制度，另訂有托兒補助及子女教育補助等措施，去年申請人數共計約3300人。

彰銀說明，2025年生育津貼補助共有113人申請，補助116名新生兒，全年補助金額合計逾1000萬元，另亦提供員工子女教育獎學金申請，去年共有2523名員工獲得補助，補助金額為1000萬元以上。

台銀表示，2025年生育補助津貼核發金額近60萬元，2026年將依政府相關生育補助方案規定，提高生育補助金額，從原本的1胎5000元增至10萬元。

土銀除提供每胎6000元生育補助津貼，2025年申請人數約70餘人，核發金額約40萬元，也提供優於法規天數的假別，如婚假、娩假、流產假、產檢假等。除此之外，為了營造友善職場環境，提供撫育未滿3歲子女員工辦理「減少工時」或「調整工時」措施，有國中以上子女者則可申請助學金，去年共補助約1000人。