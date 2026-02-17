網路投資群組詐騙多 金管會籲民眾提高警覺

近來民眾透過社群平台、投資群組遭遇詐騙案件頻傳，金管會今天提醒，詐騙集團以穩賺不賠、潛力股或冒充名人等話術吸引民眾投入資金，又藉口需繳交保證金等名義，才能領回投資報酬，呼籲民眾投資理財前提高警覺，主動查證平台或業者是否合法，避免落入詐騙陷阱。

金管會今天表示，詐騙集團常以穩賺不賠、明牌或潛力股等話術吸引民眾，或冒充名人、合法業者名義誘騙民眾投入資金，再藉口需支付解凍金、保證金、驗證金或稅款等名義，要求民眾繳納額外款項後，才能領回投資報酬，不過，詐騙集團一旦款項到手隨即失聯，導致民眾遭受重大損失。

為提供民眾多方查詢管道，提升防詐資訊揭露透明度，金管會已在官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。各證券期貨相關公會也建置「非金管會核准的證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品資訊。

此外，洗錢防制法2024年7月修正後，未向金管會完成洗錢防制登記的虛擬資產服務商，不得提供虛擬資產服務，違者將涉有刑事責任。

金管會並已在證券期貨局官網設置「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區，供民眾查詢合法業者進行交易；另合法虛擬資產服務商提供服務時，不得以現金方式向客戶收取款項，須以可留存金流軌跡的轉帳方式進行。

金管會指出，民眾如遇到非合規名單的虛擬資產服務商，或聲稱可提供現金面交服務或要求民眾將交易款項匯至個人帳戶者，除了業者已涉及非法經營的刑事責任外，相關交易極可能涉及詐騙，民眾務必提高警覺。

金管會提醒，民眾從事投資理財前務必提高警覺，投資前應主動查證平台或業者是否合法，並可撥打反詐欺諮詢專線或警政署165反詐騙專線確認資訊真偽，避免落入詐騙陷阱。