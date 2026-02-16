刮刮樂5流派 整張刮乾淨？只刮QR Code？2026偏財運不一般

農曆春節來了，彩券行再度出現人潮，還能看到彩迷們低頭猛刮彩券，但也有很多人是買了就走，只想拿回家自己慢慢慢刮，你是哪一類？台彩表示，不同的刮獎習慣不僅反映性格，更與當年的財運走勢息息相關，2026 馬年開運必看，你是屬於哪一種「刮刮樂流派」？

一、效率至上派：只刮QR Code掃碼對獎

這類型的人性格果斷、不喜拖泥帶水。在他們眼中，過程不重要，「結果」才是王道。2026偏財運：今年屬於「快狠準」的財運年，適合參與即時性的短線投資。

二、完美主義派：能刮的區域全部刮乾淨

連一絲銀漆都不放過，必須整張刮得清清楚楚。這類型的人處事細心、抗壓性強，偏好穩紮穩打。2026偏財運：財運隱藏在細節中，今年容易有「意外的收穫」，如細心經營的副業開花結果。

三、孤高享受派：買完帶回家自己刮

不喜歡彩券行的人擠人，偏好安靜空間享受「刮」的酥脆聲。這類型的人直覺敏銳，容易有驚人的爆發力。2026偏財運：適合「靜守財位」，今年的偏財多來自於獨到的判斷。

四、豪氣集資派：整本帶走、全家圍攻

享受熱鬧氣氛，喜歡「包牌」分享運氣。這類型的人社交能力強，通常是團體中的運氣核心。2026偏財運：貴人運極佳，今年適合「財通四海」，跟著運氣旺的朋友走就能分到紅包。

五、湊熱鬧第一名派：沒刮到就像沒過年

對他們來說，刮刮樂是跟吃年夜飯、發紅包一樣重要的「年度儀式」。不求發大財，只求參與這份熱鬧氣氛，哪怕只是中個100元，那種「有中獎」的好彩頭就能開心一整年。2026偏財運：平安即是財。今年屬於「知足常樂型」財運，心情越放鬆，財神爺反而越容易在不經意間敲門。