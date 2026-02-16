詐騙猖獗 金管會提醒春節假期慎防信用卡盜刷

快訊

中央社／ 台北16日電
金管會。圖／聯合報系資料照
今年農曆春節假期長達9天，金融監督管理委員會提醒民眾進行信用卡消費或網路交易時，應提高警覺，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用，導致信用卡被盜刷。

金管會今天發布新聞稿指出，信用卡相關詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過簡訊、釣魚網站或一頁式廣告等管道，誘使民眾點選連結並輸入信用卡卡號、有效期限及一次性密碼（OTP）等重要資訊，進而完成網路交易，或將信用卡綁定於詐騙集團的手機，造成盜刷。

為保障民眾使用信用卡安全，金管會提醒民眾，第一，勿點選來路不明的簡訊、網頁廣告或電子郵件附帶的連結網址，也避免在不熟悉網頁輸入信用卡資訊，以降低被盜刷風險。

第二，OTP是進行信用卡網路交易及綁定等作業的重要認證方式，民眾在輸入OTP前，應核對簡訊內所載的交易幣別、金額及交易目的是否與實際交易相符；若發現異常，請立即聯繫發卡機構進行確認，切勿隨意輸入OTP。

第三，民眾可定期檢視信用卡交易紀錄，注意發卡機構提供的消費即時通知，並善用行動銀行的查詢功能，以即時掌握信用卡交易狀況；若發現非本人消費或可疑交易，應立即聯繫發卡機構處理，以降低損失風險。

金管會再次提醒民眾，春節期間消費活動增加，應特別留意個人信用卡的使用情形，如接獲可疑簡訊、電子郵件或其他通知，應提高警覺，切勿輕信點選連結，並立即聯繫發卡機構或撥打「165」警政署防範詐騙專線查證，以確保自身財產安全。

