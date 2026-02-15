獨／不去兆豐票！華南金李耀卿請辭了 告別公股體系

行政院2月12日核定華南金（2880）、兆豐票兩家公股人事對調，隔日13日公文送達後，華南金總經理李耀卿旋即向財部表達辭意，決定正式告別公股體系。這起「互換案」不僅牽動兩大金控布局，也為李耀卿24年華南生涯畫下句點。

本次人事案由行政院拍板，將華南金總經理李耀卿轉任兆豐票券董事長，原兆票董事長蕭玉美則轉赴華南金。

財部官員僅表示兩人職務互調，是希望公股代表間，人才與經驗可以相互交流，且李耀卿都在華南集團很久了，適度流動一下有助其歷練。據了解，財部已慰留李耀卿，但李辭意甚堅。

行政院12日核定後，13日公文送達，預定過年後，2月24日旋即交接，時程緊湊。該人事案事前並未告知當事人，當事人、及多數華南與兆豐人，都是經媒體披露才知道。

李耀卿2002年在華南金創設初期，自中信銀轉戰華南體系，參與金控草創。

他曾在接受《經濟日報》專訪時說，一家金控如初生萌芽、剛成立的金控集團，對他來說，是一個很大的舞台跟戰場，就如馬斯洛理論一樣，當基本財務需求滿足後，下一步就是追求超越自我和自我實現的目標。

李耀卿毅然而然地，帶著在中信銀打滾十年的歷練與經驗，一身是膽的投入華南金集團，如今一待就是24年。

2022年出任金控總經理後，他推動為期三年的資本效率改革，強化資本配置與資產報酬結構。2025年華南金EPS達1.9元，14年來首度超越第一金，股價與現金殖利率表現同步改善，為階段性成果。

當改革目標達陣、績效對股東有所交代之際，李耀卿已完成在華南的任務。面對公股體系下的角色轉換與定位調整，他選擇在此時劃下句點。

至於人事互換原因，外界直指是公民股間長期磨合與矛盾。身兼公股代表、又曾為民股延攬的專業經理人角色，使其長年處於兩方之間左右為難。

2月24日交接後，李耀卿將辦理退休，暫時離開公股舞台。未來動向仍待觀察，但其在華南體系24年的歷程，已為公股金控發展留下重要一頁。