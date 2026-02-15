國銀2025年海外大賺918億飆新高！美國戰香港 日本虎視眈眈

據金管會統計，2025年國銀海外分子行全年稅前盈餘918億元寫史上新高，但獲利版圖悄悄洗牌。香港穩坐冠軍，但老大地位微搖，美國躍升亞軍，日本暗中追擊，新南向市場貢獻占比已達28%逼三成，海外版圖爭霸戰白熱化。

金融圈指出，若美國續降息、企業赴美投資助攻，2026年海外獲利有望衝破千億元，再創新猷。

金管會指出，2025年國銀海外獲利年增46億元，主因降息使國銀資金成本下降，債券投資收益增加。但銀行圈指出，全年獲利年增僅5%寫近五年低點，顯示台幣升值4%壓縮外幣收益，使成長動能趨緩。

獲利前五大市場是香港、美國、新加坡、大陸與日本，與2024年相較，美國擠走新加坡，躍升亞軍，新加坡屈就老三，日本則以黑馬之姿首度擠入前五大。

香港全年獲利378.1億元，年減7億元，獲利貢獻占比降到41%的三年低點，主因降息壓縮利息收益，加上營業與呆帳費用增加所致。金融圈分析，香港雖穩坐海外獲利王，但老大地位已面臨美國、日本崛起的壓力。

美國全年獲利122.6億元，年增29.7億元是增額冠軍，躍升海外第二大賺錢市場，主因是擺脫連兩年商用不動產呆帳陰霾，部分呆帳沖回，使收益暴衝，獲利占比回升到13.4%，成為海外黑馬首選。

新加坡全年賺103億元寫史上新高，年增9億元，排名第三。雖貢獻穩定收益，但增幅不及美國，後勁略顯不足。

大陸全年只賺70.4億元，年減6.8億元，終結連兩年成長，獲利貢獻占比降到7.7%，主因是呆帳費用增加。

日本全年獲利60.5億元，年增19.2億元，增額僅次美國，獲利占比升到6.6%的近六年新高。金管會指出，日本放款動能強、利息、手續費與投資收益全面上揚，市場認為日本是暗中追擊的潛力股，隨時有機會擠掉大陸。

新南向市場全年獲利256.7億元，年增22.5億元，占海外獲利比重28%逼近三成，是海外版圖新勢力。

但新南向各地表現分化：泰國增12.1億元最亮眼，柬埔寨增11.8億元，三大收益全面上揚；越南減14.9億元、馬來西亞減1.8億元，成為拖累。金融圈分析，新南向市場快速崛起，但內部勝負分化，是海外布局的新戰場。

整體來看，國銀海外獲利版圖呈現老大香港微搖、美國黑馬爆衝、日本暗中追擊、新南向分化的態勢。

法人預期，若美國持續降息、公債殖利率續降，加上企業赴美投資增加，2026年海外獲利有望衝破千億元，再創新高，國銀海外布局競爭將愈趨白熱化。